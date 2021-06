FILADELFIA (AP) — Joel Embiid y los 76ers apenas tienen una pierna para sostenerse. Embiid no puede saltar. No puede despegar del suelo cuando hace sus lanzamientos —en especial una bandeja dilapidada que debió darles el triunfo en el juego 4— y no encestó ningún tiro en la segunda parte.

Embiid está día a día.