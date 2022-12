SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Los 49ers de San Francisco no están considerando la posibilidad de tener de vuelta al quarterback Jimmy Garoppolo en la postemporada tras recibir la favorable noticia de que no requerirá cirugía en la fractura en su pie izquierdo.

“Hay esa pequeña posibilidad de que esté en los playoffs o algo”, indicó el entrenador Kyle Shanahan. “Pero es sólo una pequeña posibilidad. No me siento optimista sobre eso. Pero no lo descartaron”.