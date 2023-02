CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Video de Biden sobre “amenaza extraterrestre” fue creado digitalmente

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente estadounidense Joe Biden anunciando a la nación que una serie de objetos voladores no identificados fueron detectados en el cielo estadounidense y que se trata de visitantes de “naturaleza extraterrestre” que representan una “amenaza”.

LOS HECHOS: La grabación fue creada digitalmente según dijo a The Associated Press un experto en análisis de videos “deepfake”, fabricados con recursos de Inteligencia Artificial para generar la apariencia de que alguien dijo o hizo algo que no ocurrió.

A inicios de febrero autoridades estadounidenses reportaron el avistamiento y derribo de objetos voladores. Entre los objetos se encontraba una supuesta nave espía china.

De acuerdo con Biden, otros tres objetos eran globos de compañías privadas, investigadores del clima o aficionados.

Tras los avistamientos y las acciones de las autoridades en torno a los objetos voladores, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas que AP ha verificado.

Por ejemplo, publicaciones que circulan en Twitter y Facebook muestran el video “deepfake” de Biden en el cual aparece el presidente estadounidense alertando a la población sobre “visitantes de naturaleza extraterrestre” en la nación.

Biden agrega en el video fabricado que los supuestos visitantes representan una “amenaza” para Estados Unidos.

La grabación muestra a Biden hablando frente a un podio con banderas estadounidenses y de la oficina de la presidencia detrás.

“Como comandante en jefe de las fuerzas conjuntas de los Estados Unidos, estoy aquí hoy para informarles que se han visto varios objetos voladores en muchas áreas de nuestro país... el FBI me ha informado que es muy probable que sean visitantes de naturaleza extraterrestre. Le pido al pueblo americano permanecer tranquilo, no caer en el pánico y esperar por más anuncios”, se escucha decir a Biden en la grabación alterada.

Pero Hany Farid, profesor de la Universidad de California (UC), en Berkeley, quien ha investigado el fenómeno de los videos “deepfake”, dijo a AP en un correo electrónico que la grabación fue creada digitalmente.

Farid, profesor de la Escuela de Información de UC Berkeley, añadió que llegó a esta conclusión después de revisar el video en un software creado por él para detectar grabaciones fabricadas digitalmente y determinar si se tratan de un “deepfake”.

“El detector funciona analizando características faciales y gestuales de un individuo y luego analiza estos rasgos en el video para determinar si son consistentes”, declaró Farid, quien también es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias Computacionales, sobre el funcionamiento del software especializado.

Además, AP no encontró ninguna evidencia en los registros de las declaraciones de Biden, difundidas en el sitio oficial de la Casa Blanca, de que el mandatario estadounidense haya dicho algo así.

Tampoco existen registros periodísticos de que Biden haya lanzado una alerta a la población.

También tras los avistamientos y derribo de los objetos, Karine Jean-Pierre, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo a los medios que no existen indicios de actividad de alienígenas o extraterrestres en Estados Unidos.

— El periodista de AP Marcos Martínez León verificó esta información.

Video de objeto volador cilíndrico se creó digitalmente

LA AFIRMACIÓN: Video sugiere haber captado uno de los objetos voladores detectados en Estados Unidos.

LOS HECHOS: El video no muestra alguno de los objetos voladores avistados recientemente, sino que fue creado digitalmente, dijo a AP Franklin Gladson, quien publicó originalmente dicho clip e indicó ser su autor.

Una publicación compartida en Facebook muestra una grabación en la que, sugieren, aparece una aeronave rodeando un objeto volador cilíndrico. El clip hace referencia a los recientes avistamientos de objetos voladores e incluye un mensaje sobre la existencia de vida extraterrestre.

En la sección de comentarios algunos usuarios dijeron que mostraba un avistamiento real y otros acusaron que era una distracción ante el descarrilamiento de un tren en Ohio.

Sin embargo, una búsqueda inversa de los fotogramas llevó a un video publicado en TikTok por el usuario identificado como Franklin Gladson @franklingladson el 11 de febrero de 2023, que contiene una leyenda en la que se especifica que se trata de una simulación.

AP contactó al usuario en un mensaje de Whatsapp. En respuesta, Gladson indicó que se trata de un video que él creó digitalmente. “Son gráficos por computadora, yo trabajo con software de animación 3D”, comentó.

Detalló que para este video utilizó los programas Autodesk 3ds Max, Corona Render y Adobe After Effects.

Según explica esta nota de AP, la concienciación sobre el vuelo de globos se disparó este mes cuando el ejército estadounidense y la población avistaron una aeronave china en su avance desde el Alto Norte.

Aunque Washington afirma que otros globos chinos entraron a su territorio en el pasado, este es el primero que sobrevoló lentamente la nación a la vista de todos.

Ese artefacto, y la alerta cada vez mayor de las autoridades por una campaña de globos de vigilancia ligada al ejército chino que afectó a docenas de países, llevó a los funcionarios estadounidenses a cambiar la configuración de los radares y de otros sensores y a revisar más de cerca los objetos que se desplazan lentamente por el aire, así como otros más rápidos.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

Dibujo sobre perros de rescate no es de una niña sobreviviente al sismo de Turquía

LA AFIRMACIÓN: Una niña que fue rescatada de los escombros causados por el terremoto en Turquía en 2023 hizo un dibujo en homenaje a los perros rescatistas.

LOS HECHOS: La imagen circula en internet desde 2020 y su creador, el ilustrador Hicabi Demirci, confirmó a AP que hizo la imagen en el contexto del sismo del 30 de octubre de 2020 en el mar Egeo.

Las labores de búsqueda de sobrevivientes por los terremotos que golpearon Turquía y Siria hace dos semanas están llegando a su fin luego de varios rescates extraordinarios.

Según reportó AP el jueves, el número de muertos en ambos países por los sismos de magnitud 7,8 y 7,5 supera los 47.000, aunque la ONU indicó que el total de las muertes en Siria tardará en determinarse.

Los perros rescatistas que participan en las labores de búsqueda han llamado la atención en medio de este desastre, aunque usuarios de redes sociales han difundido información falsa sobre ellos, como ha identificado AP.

Recientemente usuarios de redes sociales compartieron un dibujo en el que aparece un can sosteniendo a una niña entre escombros y aseguran que su autora es una niña que sobrevivió a los sismos de 2023.

AP realizó una búsqueda inversa de la imagen y encontró que ésta no fue creada después del sismo del 6 de febrero de 2023 sino que circula en internet desde 2020 y se atribuyó a HİCO, como afirma el ilustrador Hicabi Demirci.

En una revisión de sus redes sociales, AP encontró que Demirci compartió esa misma imagen el 2 de noviembre de 2020 en Instagram en el contexto del terremoto del 30 de octubre de ese año en el mar Egeo entre la costa turca y la isla griega de Samo.

Posteriormente, el 9 de febrero de 2023, Demirci volvió a compartir la ilustración junto con el mensaje: “Dedico esta caricatura de años pasados a nuestros hijos que sobrevivieron al desastre que estamos experimentando en este momento”, según la traducción automática de Instagram.

AP contactó al artista, quien confirmó en un mensaje ser el autor del dibujo y explicó que se creó originalmente por el sismo de 2020 en el mar Egeo. Además, envió fotografías de un libro de su autoría en el cual aparece la misma imagen.

— León Ramírez

El audio de un video sobre abucheos al presidente venezolano fue alterado

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra cómo fue abucheado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el juego inaugural de la Serie del Caribe 2023 en Caracas, Venezuela.

LOS HECHOS: El audio de la grabación fue alterado, la versión original muestra a los asistentes aplaudiendo al mandatario.

Publicaciones que circulan en Twitter y TikTok muestran un video en el que se escucha cómo los asistentes al juego de béisbol en Caracas abuchean a Maduro y exclaman “este gobierno va a caer”.

La grabación muestra a Maduro sentado en un palco junto a su esposa Cilia Flores mientras ambos saludan sonrientes a la multitud.

Pero el audio del video original fue alterado. La versión original en realidad muestra a la multitud en el juego inaugural ocurrido el 2 de febrero en el Estadio “Simón Bolívar” en Caracas, exclamando el nombre de Maduro.

Al hacer reversiones de fotogramas clave de la grabación en Google, AP encontró que ésta comenzó a circular el 3 de febrero y que en la versión original no se escuchan abucheos al mandatario venezolano.

El audio proviene de un video que circula en internet desde 2015 en el cual una multitud de asistentes a un partido de fútbol en el estado de Táchira, al oeste de Venezuela, exclamaron la frase “va a caer, va a caer, este gobierno va a caer”.

Ese video fue difundido en YouTube el 19 de mayo de aquel año con el título “En el estadio todos gritan ‘este gobierno va a caer’”, para reportar sobre el rechazo de los asistentes al gobierno de Maduro.

“Este pasado domingo se realizó la final del torneo Clausura del fútbol venezolano, el cual se disputó en el estadio Olímpico (Vicente Correale) en el Estado Táchira. Lo más particular de esta cita deportiva era el coro que cantaban los fanáticos asistentes al evento”, dice la descripción del video cuyo audio fue alterado.

— Marcos Martínez Chacón

Juzgado mexicano no impuso ley mordaza a “comunidad” universitaria

LA AFIRMACIÓN: A petición de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México (SCJN) que recientemente fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura, un juez de la Ciudad de México impuso la “ley mordaza” a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y censuró a los universitarios.

LOS HECHOS: El 16 de febrero la jueza Sandra de Jesús Zúñiga otorgó la suspensión temporal para que no se difunda información sobre el caso de Esquivel y para que el Comité de Ética de la UNAM no dicte una resolución mientras no se resuelva el juicio de amparo interpuesto por la ministra.

En ese amparo la ministra solicitó anular la orden del Rector de la UNAM Enrique Graue para que el Comité Universitario de Ética revise el caso al considerar inconstitucionales los lineamientos universitarios publicados en 2019, pues en éstos no se contemplan procedimientos contra exalumnos.

La suspensión temporal del juzgado fue concedida bajo el argumento de que una conclusión por parte del comité universitario podría afectar la presunción de inocencia de Esquivel.

Pero la sentencia revisada por AP no establece que universitarios de la institución no puedan expresarse sobre el tema, sólo pide a las autoridades responsables y a quienes estén interviniendo en el caso no emitir comunicados o realizar conferencias de prensa sobre el tema.

Un día después de que se emitió la sentencia, la UNAM lamentó la decisión a través de un comunicado, pero señaló que es respetuosa de la ley, que acataría lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional y que no divulgará información del caso.

Tras la polémica en las redes sociales usuarios criticaron la resolución y acusaron a la jueza de imponer una “ley mordaza a la comunidad @UNAM_MX, por prohibirle hacer referencia al plagio de tesis de Esquivel”.

De acuerdo con la web especializada en análisis jurídico, Agenda Estado de Derecho, en la doctrina judicial interamericana y mexicana se entiende como “ley mordaza” aquella que sanciona, particularmente por la vía penal, las manifestaciones y expresiones que individual o colectivamente realizan las personas y que implican expresiones, reclamos, consignas o reproches, inclusive intensos, a las autoridades de un país.

Pero el mandato judicial no establece que “la comunidad” de la UNAM no pueda expresarse sobre el tema. En realidad, sólo establece que las autoridades universitarias o personas que estén relacionadas con el caso no pueden emitir comunicados o realizar conferencias de prensa hasta que resuelva el juicio de amparo interpuesto por la ministra para no afectar la presunción de inocencia.

Por otro lado, el documento señala que no busca silenciar a los trabajadores del centro, sino que éstos deben ejercer su libertad de expresión con moderación. “Todos los órganos del Estado tienen la obligación de no condenar informalmente a una persona o emitir juicio ante la sociedad mientras no se acredite su responsabilidad”, expone.

Juan Carlos González, abogado constitucionalista y director de la firma Constitucionalistas Mexicanos, explicó a AP que deben distinguirse dos cuestiones: “Una cosa es la prohibición de revelar información que forma parte del procedimiento y otra muy distinta es prohibir hablar del tema”.

El especialista agregó que en la publicación de Twitter se confunde el término ley con una resolución judicial. “La ley tiene efectos generales, las resoluciones judiciales sólo tienen efectos para las partes sometidas a la competencia del órgano jurisdiccional”, dijo.

Por otro lado, González señaló que la suspensión dictada en el juicio de amparo sólo afecta a las autoridades señaladas como responsables. “En ese contexto la suspensión no puede afectar a la comunidad estudiantil, pues no son autoridades”, detalló el especialista.

Este miércoles la UNAM impugnó la suspensión provisional que se concedió a la ministra Esquivel. En los próximos días el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolverá si admite o desecha la queja contra la resolución de la jueza.

La ministra Esquivel se ha visto desprestigiada por evidencia de que una tesis que presentó en la década de 1980 era una copia casi exacta de otra presentada un año antes. Un consejo universitario determinó que su tesis de licenciatura era un ejemplo de plagio, pero la universidad ha dicho que no tiene normas que le permitan retirarle el título o la cédula profesional.

Esquivel se ha negado a dimitir del tribunal y ha negado haber cometido alguna infracción. Afirma que la tesis anterior copió su trabajo posterior.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

