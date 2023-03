México: polémica por errores gramaticales en libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México prepara nuevos libros de texto escolares gratuitos y antes de que salgan ya han generado polémica y no por que contengan visiones diferentes sobre cuestiones históricas, de género, de religión, sino porque incluyen errores gramaticales.

En las redes sociales han proliferado fotografías de parte de esos libros, en donde se lee el aviso de “material en proceso de edición”, que en lugar de mostrar que ciertas formas verbales son incorrectas — como la “s” en “dijistes” o “hicistes”— explica su uso.

“Añadir una ‘s’ en verbos que indiquen acciones pasadas: en ocasiones, al hablar, se pronuncia una ‘s’ al final de los verbos", dice una viñeta con los ejemplos de “Tu dijistes eso” o "¿Ya hicistes la tarea"?".

Un sector dice que así se enseña mal el idioma, el presidente defiende la propuesta que, a su juicio, “incorpora el habla de los pueblos”. Y hay quien dice que solo explican usos linguísticos sin decir si están bien o mal.

El libro explica que “esta ‘s’ por lo regular no se escribe” pero no aclara que es un error gramatical.

“Es importante crear conciencia entre los alumnos sobre el hecho de que las formas de hablar son variadas para evitar juicios por la forma de expresión", dice una nota al final de la página aparentemente dirigida a los maestros.

En otra parte, se menciona que expresiones como “sal para afuera”, “voy a subir para arriba” sirven para reforzar una idea. En la nota a profesores, agrega que considerarlas redundancias innecesarias es concebir “que hay maneras correctas e incorrectas de comunicarse”.

Las reacciones por parte de grupos de padres no se hicieron esperar aunque los nuevos libros de texto todavía no están en las escuelas.

“El hecho de que el sistema educativo formal reconozca, legitime, promueva los aprendizajes informales que ocurren en la calle o que ocurren en la casa es preocupante”, dijo José Antonio Cabello, de un colectivo llamado “Suma X la Educación.”

En su opinión, la escuela tiene que perfeccionar y pulir lo que se aprende en casa, la comunidad o la calle. “La ortografía, el síntaxis, la redacción se aprende en la escuela y este es el tipo de valores que tiene que promover la Secretaría de Educación”.

Este departamento no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sí se refirió al tema.

“Ahora hay hasta una polémica por los nuevos libros de texto porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos, quieren que todos hablemos físico, con tecnicismos”, indicó. “México es un mosaico cultural y la lengua tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas”.

Sin embargo, también en redes, Adrian Chávez, traductor y profesor subió un video en TikTok donde dice que esos libros “no le están enseñando a los niños a hablar mal, ni que lo que está mal, está bien; sino que más en línea con la linguística moderna, se está alejando de esas categorías de bien y mal para explicar usos linguísticos y su pertinenencia en contextos”.

La Real Academia de la Lengua Española siempre ha sido considerada una institución muy conservadora y reticente a cambios, pero las academias latinoamericanas han logrado que las distintas variantes del español que se hablan en la región estén ya al mismo nivel que las formas usadas en la Península Ibérica.

Pero en esta ocasión no se trata de algo particular de México. La utilización de la “s” en esos tiempos verbales es común en muchos otros lugares donde se habla español entre personas que no han tenido mucho acceso a la educación.