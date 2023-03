KIEV (AP) — El mando militar ucraniano identificó tentativamente como uno de sus soldados desaparecidos a un hombre aparentemente muerto a tiros por personas de habla rusa en un breve video que circuló ampliamente en redes sociales ucranianas y provocó indignación.

El procurador general anunció una investigación criminal del asesinato y el jefe de derechos humanos Dmytro Lubinets sostuvo que constituía una violación de las Convenciones de Ginebra.

Varios funcionarios ucranianos sostuvieron, sin dar mayores pruebas, que se trataba de un prisionero de guerra desarmado muerto por soldados rusos.

La 30ma Brigada Mecanizada identificó al soldado en su página de Facebook como Tymofii Shadura. Sostuvo que la identificación basada en información preliminar no era definitiva.

Shadura está desaparecido desde hace un mes en medio de los intensos combates en la zona de Bajmut, en el este de Ucrania, dice el texto. La ciudad es el foco de combates en las primeras semanas del segundo año de la guerra.

Se confirmará su identidad una vez que se regrese el cuerpo de la zona ocupada por Rusia, añade el comunicado, sin aclarar cuándo podría suceder.

El Estado Mayor ucraniano dio el mismo nombre para el soldado muerto y dijo que era “según información preliminar”.

En el video de 12 segundos se ve al hombre en uniforme de combate fumando un cigarrillo en una zona boscosa.

Se escucha una voz fuera de imagen que habla en ruso. El hombre dice “gloria a Ucrania” y en ese momento lo alcanza una salva de disparos y cae a un hoyo. Una voz fuera de imagen dice “muere”, seguido de una interjección grosera.

The Associated Press no pudo verificar la autenticidad del video, la fecha de grabación ni quiénes son las personas en él.

Las preguntas enviadas por AP al mando militar ruso acerca del clip no recibieron respuesta inmediata.

En su habitual discurso nocturno por radio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo: “Quiero que todos juntos, en unidad, respondamos a las palabras (del soldado): ¡Gloria al héroe! ¡Gloria a los héroes! ¡Gloria a Ucrania! Y hallaremos a los asesinos”.