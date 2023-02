Diversas ciudades de Irán registran nuevas manifestaciones

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Grupos de manifestantes iraníes recorrieron las calles de varias ciudades en las protestas más concurridas de las últimas semanas, en el marco de la agitación que se vive desde hace meses en la República Islámica, según mostraron el viernes videos difundidos por internet.

Las manifestaciones marcan los 40 días transcurridos desde que Irán ejecutó a dos hombres acusados de estar relacionados con las protestas, y ponen de manifiesto la continua indignación que existe en el país.

Las protestas, que comenzaron el 16 de septiembre por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, tras ser detenida por la policía de la moral del país, se han convertido en uno de los desafíos más graves a la teocracia iraní desde la Revolución Islámica de 1979.

Los videos del viernes mostraban manifestaciones en Teherán, la capital del país, así como en las ciudades de Arak, Isfahan, Izeh y Karaj, según informó el grupo Activistas por los Derechos Humanos en Irán. The Associated Press no pudo verificar por el momento los videos, muchos de los cuales estaban borrosos o mostraban escenas nocturnas granuladas.

En las regiones kurdas occidentales de Irán, los videos compartidos en internet por la Organización Hengaw para los Derechos Humanos mostraban barricadas en llamas en Sanandaj, donde se han producido repetidas manifestaciones desde la muerte de Amini.

Hengaw compartió un video que incluía voces alteradas digitalmente que gritaban: ”¡Muerte al dictador!” Ese grito se ha escuchado repetidamente en las manifestaciones, dirigidas contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 83 años. Otros videos supuestamente grabados en Teherán contenían cánticos similares, así como escenas de policías antidisturbios en la calle.

Los medios de comunicación estatales iraníes no reconocieron por el momento las manifestaciones.

Al menos 529 personas han muerto en las manifestaciones que comenzaron hace meses, según el grupo Activistas por los Derechos Humanos en Irán. Otras 19.700 han sido detenidas por las autoridades. Irán lleva meses sin ofrecer cifras globales de víctimas.

Las manifestaciones parecían haber mermado en las últimas semanas, en parte debido a las ejecuciones y a la represión, aunque en algunas ciudades aún podían oírse gritos de protesta por la noche.

Las conmemoraciones de 40 días por los muertos son habituales en Irán y en todo Medio Oriente.

El gobierno iraní ha alegado, sin aportar pruebas, que las manifestaciones son un complot extranjero y no malestar interno.

