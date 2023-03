DeSantis se retracta de declaración sobre Ucrania

COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha retractado de su declaración en la que caracteriza la guerra de Ucrania como una “disputa territorial”, tras recibir críticas de varios republicanos que expresaron malestar por la descripción desdeñosa del conflicto por parte del posible candidato presidencial de su partido en 2024.

En pasajes de una entrevista con Piers Morgan a transmitir por Fox Nation en las próximas horas, DeSantis dijo que sus comentarios se referían a los combates que se libran en la región del Donbás, así como a la anexión por Rusia de Crimea en 2014. Las fronteras de Ucrania son reconocidas internacionalmente, incluso por las Naciones Unidas.

“Yo me refiero a donde se están librando combates ahora, que es esa región de la frontera oriental Donbás, y también Crimea, y hay una situación donde Rusia ha tenido eso. No creo que legítimamente, pero lo tenían”, dice DeSantis en los pasajes publicados. “Hay muchos de etnia rusa ahí. Por eso, son combates difíciles y era a eso a lo que me refería y no era que yo creía que Rusia tenía derecho a tenerlo, y si debería haber sido más claro podría haberlo hecho”.

DeSantis hizo sus declaraciones iniciales la semana pasada en una respuesta escrita enviada a candidatos republicanos declarados y potenciales por el periodista de Fox News Tucker Carlson. El gobernador de Florida, considerado uno de los principales rivales del expresidente Donald Trump por la candidatura republicana, dijo que la defensa de Ucrania no era prioritaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y restó importancia a la invasión rusa.

“Si bien Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales vitales —asegurar nuestras fronteras, responder a la crisis de capacitación de nuestras fuerzas armadas, lograr la seguridad e independencia energética y verificar el poder económico, cultural y militar del Partido Comunista Chino— enredarse en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es una de ellas”, escribió DeSantis, reflejando la caracterización rusa de su invasión.

El día que se publicaron las respuestas, Trump dijo a los periodistas que viajan con él que DeSantis “copia lo que digo yo”. Al día siguiente, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, aspirante declarada a la candidatura presidencial republicana, coincidió en que “DeSantis lo copia” (a Trump). En una columna de opinión el lunes escribió que caracterizar la guerra como una “disputa territorial” era una señal de “debilidad”.