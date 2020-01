Chicago woman becomes 2nd US case of new virus from China

Viajeros con cubrebocas salen de una estación de tren en Yichang, provincia de Hubei, China, 21 de enero de 2020. Más aeropuertos en el mundo empiezan a examinar a los pasajeros provenientes de China al aumentar los temores por el brote de un nuevo virus que ha matado a una veintena de personas e infectado a cientos en el país asiático. (Chinatopix via AP)

WASHINGTON (AP) — A Chicago woman has become the second U.S. patient diagnosed with the new pneumonia-like virus from China, health officials announced Friday.

The 60-year-old woman returned from China on Jan. 13 without showing any signs of illness, but a few days later she called her doctor to report feeling sick.

Doctors with the Centers for Disease Control and Prevention say the woman is hospitalized to prevent spread of the virus and is doing well, and people she had close contact with are being monitored.

CDC's Dr. Nancy Messonier said the risk to the U.S. public remains low but that it's likely more cases will be diagnosed in the coming days, as the virus appears to have a two-week incubation period.