Pesquisa: Almagro no incurrió en delito por romance

MIAMI (AP) — Una investigación externa determinó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mostró mal juicio al sostener una relación romántica con una empleada más joven, pero que no la favoreció en cuestiones salariales ni con decisiones personales, según una copia de la revisión a la que The Associated Press tuvo acceso.

Las conclusiones sobre el comportamiento de Almagro aparecen en un reporte de 121 páginas que se entregó el lunes a los Estados pertenecientes a la OEA. Y aunque el documento no lo absolvió de todos los señalamientos, Almagro afirma que pone fin a un tema que ha dividido a los gobiernos regionales y amenazaba con distraer al organismo promotor de la democracia de su misión.