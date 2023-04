Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Video de Biden hablando sobre Trump y su proceso penal no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Recientemente, salió a la luz un video que muestra al presidente estadounidense, Joe Biden, confesando públicamente que el proceso penal en contra del expresidente Donald Trump en Nueva York busca que éste no sea nuevamente presidente.

LOS HECHOS: La grabación no es reciente y en el video en cuestión el mandatario no se refiere al proceso penal que actualmente enfrenta Trump en Nueva York.

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que el video en realidad comenzó a circular en internet desde el 9 de noviembre de 2022, no recientemente.

En ese entonces no se había confirmado que Trump enfrentaría cargos penales derivados de pagos para silenciar a personas en 2016, luego de que un jurado investigador de Nueva York presentara una acusación formal en su contra. Dicha información fue reportada por la AP el 31 de marzo.

En su historia, la AP detalló que funcionarios de la corte confirmaron que el expresidente enfrentará diversos cargos por falsificar registros empresariales y al menos uno de ellos es de delito grave.

También se informó que Trump sería arrestado e instruido de cargos el martes 4 de abril en relación con el proceso por los pagos realizados para acallar las afirmaciones de que había tenido un encuentro sexual extramatrimonial.

Este lunes, Trump regresó a Nueva York para su fichaje y lectura de cargos

En redes, el apoyo al exmandatario también se hizo notar y algunos usuarios compartieron mensajes desacreditando la investigación y asegurando que se trata de una cacería política, pero no todas son reales.

Una publicación compartida en Twitter asegura que un video muestra a Biden confesando que el proceso penal contra Trump en Nueva York tiene como objetivo que no vuelva a ser presidente.

“ÚLTIMA HORA: Joe Biden confiesa públicamente que está persiguiendo a Donald Trump en New York para que no sea presidente de nuevo. “Estamos coordinando estas acusaciones de Trump para evitar que vuelva a tomar el poder”. ¿Qué opinas de este tirano?”, dice el mensaje que acompaña un video en donde se ve hablar al mandatario.

En la grabación, Biden dice en inglés: “Solo tenemos que demostrar que él no tomará el poder si se postula. Me estoy asegurando de que él, bajo los esfuerzos legítimos de nuestra constitución, no vuelva a ser el próximo presidente”.

Pero el video no es reciente. Biden pronunció esas palabras hace cuatro meses, específicamente el 9 de noviembre, un día después de las elecciones intermedias que tuvieron lugar en esa nación.

En una conferencia de prensa, un reportero le preguntó a Biden si podría asegurarle al Grupo de los Siete (G7), que acababa de celebrar su cumbre días antes, que Trump o su movimiento político no volverían a tomar el poder en Estados Unidos y Biden respondió con las palabras antes mencionadas.

Por otro lado, AP revisó la conferencia de prensa de Biden en su totalidad y confirmó que en dicho encuentro con medios, Biden no mencionó las acusaciones que actualmente enfrenta Trump en un juzgado de Nueva York.

Trump, que pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes pero nunca fue condenado en el Senado, se convirtió en el primer expresidente que enfrenta cargos penales.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información. ____

Imagen de Trump caminando en Nueva York fue creada con inteligencia artificial

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra el apoyo masivo que hay en Nueva York hacia el expresidente Trump. En ella, aparecen decenas de personas caminando detrás de él en las calles de la ciudad estadounidense.

LOS HECHOS: La imagen fue creada a través de una herramienta de inteligencia artificial (IA); no es una fotografía.

Este lunes Trump regresó a Nueva York para su fichaje y lectura de cargos por acusaciones relacionadas con el pago de dinero a dos mujeres para silenciar señalamientos de encuentros sexuales extramatrimoniales.

AP reportó que el exmandatario viajó en automóvil desde su finca de Mar-a-Lago, en Florida, hacia su avión privado, un Boeing 757 rojo, azul y blanco con la palabra “TRUMP” pintada en letras doradas. La caravana pasó frente a grupos de partidarios que se reunieron a un costado del camino ondeando pancartas y ovacionándolo, asegurando que el caso en su contra tiene motivaciones políticas.

A su llegada al aeropuerto de LaGuardia de Nueva York, Trump bajó solo de su aeronave y caminó directamente hacia la camioneta color negro que lo esperaba, sin que nadie lo recibiera. Únicamente, pequeños grupos dispersos de partidarios se reunieron en el trayecto, mientras su caravana usó una escolta policial para trasladarlo a Manhattan.

En redes, algunos usuarios compartieron mensajes de apoyo dirigidos al exmandatario. Uno de ellos incluye una imagen en donde se ve a Trump caminando por las calles de Nueva York seguido de decenas de personas.

“APOYO MASIVO A DONALD TRUMP”, dice la publicación que fue compartida este martes.

Pero la publicación no específica que dicha imagen no es una fotografía, sino que fue creada a través de una herramienta de inteligencia artificial.

Primero, en la parte inferior derecha de la imagen se alcanzan a ver los caracteres @Brick_Suit. Al realizar una búsqueda en Google, la AP encontró que se trata de un usuario de Twitter e Instagram que compartió la imagen el martes junto con la frase “Trump regresa a Nueva York”.

En Twitter, en el apartado de comentarios, al autor de la publicación se le cuestiona por qué las caras de las personas lucen extrañas y él confirma que la herramienta de inteligencia artificial con la que creó la imagen “no pudo representar las caras correctamente” y que la generó vía Prompts.

La AP contactó al creador de la imagen en busca de un comentario, pero no obtuvo respuesta.

— Abril Mulato ____

Filipinas no giró orden de arresto contra Bill Gates por vacunas anti-COVID

LA AFIRMACIÓN: Una corte en Filipinas giró una orden de detención internacional en contra del multimillonario estadounidense Bill Gates por crímenes relacionados con las vacunas contra el COVID-19.

LOS HECHOS: Desde que fueron desarrolladas las vacunas en contra del COVID-19, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas en torno a los esfuerzos de Gates para promover la vacunación a nivel global para frenar la pandemia.

Tras la declaración de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, Gates se convirtió en uno de los principales promotores del desarrollo y aplicación de las vacunas a nivel global.

La AP ha verificado múltiples de las afirmaciones erróneas relacionadas con el también fundador de la empresa tecnológica Microsoft.

Por ejemplo, usuarios en las redes sociales compartieron un artículo falso difundido primero por un sitio web de contenido satírico para decir erróneamente que fue emitida una orden de detención internacional por “homicidio premeditado” en contra del multimillonario.

Las publicaciones dicen que el cargo en contra de Gates está relacionado con una investigación sobre el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19.

El artículo con la afirmación falsa fue difundido por el sitio web estadounidense News Punch para sugerir que la supuesta orden de detención es real.

El reporte dice, sin proveer ninguna evidencia, que la Corte de Crímenes Atroces en Manila, Filipinas, “emitió la orden de arresto en contra de Gates bajo el artículo 248 del código penal revisado (CPR), que indica una pena mínima de 20 años de prisión y un día”.

Sin embargo, no existe ninguna corte en Filipinas como ésa, de acuerdo con la abogada Jennifer Buendía, secretaria de corte en Manila.

Buendía agregó que la llamada Corte de Crímenes atroces no ha existido en Manila desde hace más de 10 años y sus funciones fueron transferidas a otras cortes especiales. Tampoco hay abierto ningún expediente contra Gates en ninguna de las 71 Cortes Regionales ni en las 30 Cortes Metropolitanas, añadió.

“No tenemos cortes de crímenes atroces en Manila”, dijo Buendía. “Dejaron de existir hace 10 años. No hay nada en contra de Bill Gates en nuestro sistema”.

Una orden de detención sólo puede ser girada si existe un caso criminal en contra de alguien en las cortes, comentó.

“No existe ninguno en este caso”, expresó Buendía. “Esto realmente es una noticia falsa”.

Además, un vocero de Gates dijo a la AP que la afirmación que circula no tiene sustento.

Una nota aclaratoria en la sección de términos de uso de News Punch indica que su contenido podría no ser preciso ni confiable.

Representantes de News Punch y su autor no respondieron a solicitudes de AP sobre el artículo erróneo.

— Los periodistas de la AP Marcos Martínez Chacón, Sophia Tulp y Josh Kelety verificaron esta información. ____

Foto no muestra a presidente mexicano con nueva presidenta del instituto electoral

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, abrazado de Guadalupe Taddei, la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que implica que el mandatario mintió al decir que no la conocía.

LOS HECHOS: La mujer que aparece en dicha imagen no es Taddei; es la esposa de un funcionario mexicano.

México renovó este lunes la presidencia y tres de los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo que ha sido blanco de fuertes críticas del presidente mexicano.

En un proceso de selección que concluyó con un sorteo en la Cámara de Diputados la semana pasada, Guadalupe Taddei se convirtió en la primera mujer presidenta del ente electoral mexicano.

López Obrador celebró la designación. Dijo que Taddei es una mujer experimentada que “tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, es una mujer íntegra”.

“No la conozco. Conozco a su familia, eso sí, y sí son gente progresistas y demócratas, y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo que defiende (el diario) Reforma”, agregó.

En medio del proceso de selección y hasta después de su designación, políticos de oposición y algunos usuarios de redes sociales señalaron los vínculos de la familia Taddei con el presidente mexicano y el partido oficialista Morena.

El Partido Acción Nacional (PAN) incluso anunció que presentaría un juicio ante el Tribunal Electoral porque “no cumple con la idoneidad” por sus “nexos políticos con Morena”.

En este contexto, usuarios de redes sociales compartieron una fotografía con la que afirmaron erróneamente que la recién nombrada presidenta del INE y el presidente sí se conocieron e incluso fueron captados abrazados en una fotografía.

“Resulta que sí lo conoce y además tiene 9 familiares que han vivido del gobierno”, dice la publicación que circula en redes.

Sin embargo, Jorge Taddei, delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en Sonora y quien aparece en la foto, aclaró en su cuenta de Twitter que quien aparece en la imagen es Irene Arriola, su esposa, y no Guadalupe Taddei.

“En la foto aparece Irene, mi esposa. Ojalá haga la corrección, Luna, pues no es bueno decir mentiras. Gracias”, dijo el funcionario, quien es primo de la nueva presidenta del INE.

Tras la difusión de estas imágenes, López Obrador negó nuevamente conocer a Guadalupe Taddei.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información

Publicación distorsiona datos educativos de nueva titular de ente electoral mexicano

LA AFIRMACIÓN: Los registros federales de titulados en México revelan que la nueva titular del INE no cuenta con una cédula profesional válida que la acredite como licenciada en Administración Pública, certificación que ella afirma tener.

LOS HECHOS: Taddei cuenta con una cédula profesional expedida por el estado de Sonora, entidad cuyos registros públicos acreditan que la funcionaria sí concluyó sus estudios de licenciatura. Los registros de profesionales que terminaron sus estudios en Sonora son publicados en bases de datos distintas a las federales.

Taddei asumió el cargo de titular del INE el 3 de abril luego de un proceso de selección llevado a cabo por la Cámara de Diputados y se convirtió en la primera mujer en la historia en encabezar el organismo que representa la máxima autoridad electoral en México.

La oposición y críticos del presidente mexicano han dicho que Taddei es cercana al partido y a la administración federal y que esto pondría en riesgo la imparcialidad del INE.

Taddei es prima de Jorge Luis Taddei Bringas, delegado en Sonora del gobierno de López Obrador.

Tras la designación de Taddei, en las redes sociales, han circulado afirmaciones erróneas en torno al INE y a la funcionaria electoral.

Por ejemplo, una publicación en Facebook muestra imágenes de la cédula profesional de Taddei y dos capturas de pantalla de la página de los registros federales de profesionistas, para decir erróneamente que no cuenta con estudios de licenciatura acreditados ante el gobierno.

La publicación ha sido compartida por usuarios críticos de López Obrador y de Morena.

La imagen de la cédula profesional de Taddei muestra el número 036713 y en ésta aparece acreditada como licenciada en Administración Pública por el gobierno de Sonora.

Sin embargo, la misma publicación muestra dos capturas del sitio web del Registro Nacional de Profesionistas, una base de datos federal, en el cual la cédula 0036713 pertenece a una persona identificada como Victoria Rivera Vallejo.

Rivera Vallejo aparece en la base de datos federal acreditada como profesora en Educación primaria.

Pero, en primer lugar, el número de cédula profesional de Taddei es distinto, ya que solo contiene un número “0” al inicio, no dos, como aparece en la cédula de Rivera Vallejo.

Además, en la plataforma digital de la Coordinación General de Registro y Certificación y Servicios a Profesionistas de Sonora, donde Taddei concluyó sus estudios, Taddei sí aparece acreditada con su número de cédula como licenciada en Administración Pública.

Esto se debe a que el estado de Sonora mantiene una base de datos de los profesionales acreditados en esa entidad en un registro diferente a la base de datos federal.

La base de datos estatal muestra la Clave Única de Registro de Población (CURP) de Taddei, TAZG630626MSRDVD02, e indica que el registro se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Taddei se desempeñó como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora del 2014 a septiembre de 2021.

— Marcos Martínez Chacón ___

