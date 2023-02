"Laguna" excusa a personal de OMS ​​de conducta inapropiada

LONDRES (AP) — Un informe confidencial de Naciones Unidas sobre los presuntos errores cometidos por personal de alto rango de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la manera en que manejaron un caso de conducta sexual inapropiada durante un brote de ébola en el Congo reveló que su respuesta no violó las políticas de la agencia debido a lo que algunos funcionarios describieron como una “laguna” en cómo la OMS define a las víctimas de tal comportamiento.

El informe, que el mes pasado fue presentado al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y no fue dado a conocer públicamente, fue obtenido por The Associated Press. La OMS no ha descrito públicamente su contenido.