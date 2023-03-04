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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 58 61 119
Z. Benson, WPG 34 61 95
C. Wheatcroft, PG 40 49 89
L. Stankoven, KAM 30 56 86
M. Savoie, WPG 33 47 80
R. Heidt, PG 22 56 78
A. Roest, EVT 32 45 77
K. Uchacz, RD 45 31 76
C. McClennon, WPG 40 36 76
A. Cristall, KEL 33 43 76
A. Suzdalev, REG 34 41 75
K. Ziemmer, PG 32 42 74
T. Howe, REG 30 43 73
N. Danielson, BDN 30 43 73
J. Davidson, SEA 32 40 72
T. Wong, SAS 20 52 72
J. Firkus, MJ 31 40 71
B. Zloty, WPG 10 61 71
E. Sidorov, SAS 37 33 70
J. Berezowski, EVT 40 28 68
L. Ciona, SEA 26 42 68
B. Yager, MJ 24 44 68
S. Svozil, REG 9 58 67
O. Pederson, WPG 29 36 65
M. Seminoff, KAM 25 40 65
L. Dragicevic, TC 14 51 65
C. Bankier, KAM 31 33 64
O. Zellweger, KAM 22 42 64
J. Filmon, SC 39 24 63
C. Geekie, WPG 29 34 63
G. Szturc, KEL 18 45 63
A. Calvert, MJ 35 27 62
N. Ritchie, BDN 22 40 62
B. Hemmerling, EVT 21 41 62
M. Ward, SC 21 41 62
H. Thornton, PG 20 42 62
J. Grubbe, RD 15 47 62
G. Klassen, POR 32 29 61
T. Thorpe, VAN 31 30 61
E. Ernst, TC 31 30 61
J. Stefan, POR 21 39 60
K. Korchinski, SEA 8 52 60
R. Hofer, KAM 37 22 59
B. Lisowsky, SAS 31 28 59
D. Kuefler, KAM 30 29 59
K. Crnkovic, SEA 28 31 59
R. Fiddler-Schultz, CGY 26 33 59
G. Sawchyn, SEA 18 40 58
J. Poole, VIC 29 28 57
R. Fromm-Delorme, POR 27 30 57
C. Bertholet, SPO 24 33 57
R. Korczak, MJ 23 34 57
K. Masters, KAM 10 47 57
O. Wiesblatt, MH 24 31 55
L. Cagnoni, POR 14 41 55
A. De La Gorgendiere, SAS 10 45 55
D. Mateychuk, MJ 6 49 55
F. Minten, KAM 26 28 54
P. Bell, TC 21 33 54
C. Hvidston, SC 17 37 54
Z. Ostapchuk, WPG 23 30 53
C. Roulette, SAS 21 32 53
L. Kosior, PA 17 35 52
S. Honzek, VAN 21 30 51
O. Tulk, CGY 21 30 51
C. Levis, KAM 17 34 51
A. Basha, MH 15 36 51
C. Golder, KEL 28 22 50
S. Stanick, PA 20 30 50
C. Shepard, LET 19 31 50
E. Samson, PG 15 35 50
J. Isley, RD 28 21 49
J. Sloan, TC 18 31 49
J. O'Brien, POR 11 38 49
R. Schaefer, SEA 24 24 48
K. Sorensen, PA 21 27 48
B. Lee, MH 27 20 47
B. Hyland, BDN 26 21 47
J. Chiasson, SAS 18 29 47
N. Myatovic, SEA 23 23 46
J. Gavin, TC 19 27 46
J. Jones, LET 19 27 46
Z. Funk, PG 18 28 46
C. Sedoff, RD 4 42 46
A. Kydd, KEL 17 28 45
C. Lambos, WPG 11 34 45
R. Belton, TC 10 35 45
T. Cheveldayoff, SPO 20 23 43
B. Valis, REG 18 25 43
R. Ritchie, PA 17 26 43
T. De Luca, SPO 14 29 43
C. Anderson, BDN 13 30 43
T. Patton, VIC 13 30 43
M. Leslie, VAN 11 32 43
L. Wormald, LET 21 21 42
T. Laventure, LET 20 22 42
B. Catton, SPO 17 25 42
J. Lipinski, VAN 17 25 42
K. Lind, RD 15 27 42
A. Mechura, TC 20 21 41
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