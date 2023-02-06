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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 45 46 91
Z. Benson, WPG 27 45 72
L. Stankoven, KAM 27 44 71
K. Uchacz, RD 39 27 66
A. Roest, EVT 28 38 66
J. Davidson, SEA 27 39 66
R. Heidt, PG 20 46 66
K. Ziemmer, PG 29 36 65
A. Suzdalev, REG 27 37 64
C. Wheatcroft, PG 30 33 63
A. Cristall, KEL 26 36 62
J. Berezowski, EVT 33 27 60
J. Firkus, MJ 25 35 60
T. Howe, REG 23 36 59
C. McClennon, WPG 30 28 58
N. Danielson, BDN 24 34 58
T. Wong, SAS 16 42 58
L. Ciona, SEA 21 36 57
B. Yager, MJ 20 37 57
L. Dragicevic, TC 13 44 57
R. Fromm-Delorme, POR 27 29 56
M. Ward, SC 19 37 56
A. Calvert, MJ 30 25 55
J. Poole, VIC 27 28 55
M. Savoie, WPG 20 35 55
E. Ernst, TC 28 26 54
K. Crnkovic, SEA 25 29 54
O. Pederson, WPG 21 33 54
J. Stefan, POR 18 36 54
J. Grubbe, RD 14 40 54
G. Klassen, POR 28 25 53
T. Thorpe, VAN 26 27 53
B. Zloty, WPG 8 45 53
E. Sidorov, SAS 29 23 52
M. Seminoff, KAM 19 33 52
J. Filmon, SC 32 19 51
C. Bankier, KAM 25 26 51
R. Fiddler-Schultz, CGY 24 27 51
P. Bell, TC 21 30 51
N. Ritchie, BDN 19 32 51
D. Mateychuk, MJ 6 45 51
R. Hofer, KAM 32 18 50
D. Kuefler, KAM 25 25 50
C. Bertholet, SPO 22 28 50
G. Szturc, KEL 13 37 50
S. Svozil, REG 5 45 50
B. Lisowsky, SAS 26 23 49
B. Hemmerling, EVT 17 31 48
H. Thornton, PG 12 36 48
L. Cagnoni, POR 12 36 48
R. Korczak, MJ 21 26 47
J. Sloan, TC 18 29 47
G. Sawchyn, SEA 15 32 47
A. De La Gorgendiere, SAS 8 39 47
K. Korchinski, SEA 6 41 47
O. Zellweger, KAM 16 30 46
K. Masters, KAM 8 38 46
F. Minten, KAM 23 22 45
J. O'Brien, POR 11 34 45
C. Geekie, WPG 21 23 44
O. Wiesblatt, MH 20 24 44
S. Stanick, PA 17 27 44
C. Sedoff, RD 4 40 44
C. Roulette, SAS 18 25 43
S. Honzek, VAN 17 26 43
B. Hyland, BDN 23 19 42
O. Tulk, CGY 19 23 42
C. Shepard, LET 17 25 42
L. Kosior, PA 15 27 42
K. Lind, RD 15 27 42
A. Basha, MH 11 31 42
R. Belton, TC 10 31 41
J. Isley, RD 22 18 40
J. Jones, LET 17 23 40
Z. Funk, PG 16 24 40
Z. Ostapchuk, WPG 15 25 40
J. Chiasson, SAS 14 26 40
B. Valis, REG 17 22 39
J. Gavin, TC 14 25 39
C. Hvidston, SC 12 27 39
C. Levis, KAM 12 27 39
C. Golder, KEL 21 17 38
B. Lee, MH 20 18 38
T. Laventure, LET 17 21 38
T. Cheveldayoff, SPO 17 21 38
J. Lipinski, VAN 16 22 38
T. De Luca, SPO 14 24 38
L. Wormald, LET 19 18 37
S. Tschigerl, CGY 16 21 37
T. Patton, VIC 11 26 37
G. Siepmann, CGY 9 28 37
T. Greenway, TC 23 13 36
N. Myatovic, SEA 18 18 36
A. Mechura, TC 16 20 36
T. Zimmer, LET 13 23 36
E. Samson, PG 12 24 36
M. Leslie, VAN 8 28 36
C. Lambos, WPG 7 29 36
R. Schaefer, SEA 19 16 35
B. Boehm, MH 18 17 35
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