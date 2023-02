Cruise y "Everything Everywhere" son honrados en Premios PGA

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — Tom Cruise fue honrado por sus casi tres décadas de trabajo como productor, y "Everything Everywhere All at Once” consolidó su estatus de favorita a obtener el premio Oscar a la mejor película al llevarse ese máximo galardón el sábado en los Premios del Sindicato de Productores.

“¡Te queremos! ¡Te queremos”, gritó jubilosamente desde el escenario Ke Huy Quan, uno de los astros del filme y otro favorito a obtener el Oscar, cuando Jonathan Wang y los otros productores de la tragicomedia multiversal aceptaron el premio a la mejor película adaptada del teatro.