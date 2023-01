RÍO DE JANEIRO (AP) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó una visa de turista por seis meses para permanecer en Estados Unidos, en un indicio de que podría no tener la intención de regresar de inmediato a su país, donde le esperan problemas jurídicos.

The Financial Times fue el primer medio en informar sobre la solicitud, citando al abogado de inmigración de Bolsonaro, Felipe Alexandre. El despacho del abogado, AG Immigration, confirmó el reporte a The Associated Press.