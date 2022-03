Zelenskyy pide ayuda a Israel e invoca el Holocausto

of

JERUSALÉN (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pidió el domingo a Israel tomar una posición más firme ante Rusia, en un emotivo mensaje en el que comparó la invasión rusa a su país con las acciones de la Alemania nazi.

En un discurso vía Zoom a los legisladores israelíes, Zelenskyy dijo que ya es hora de que Israel —que se ha convertido en un mediador clave entre Kiev y Moscú— finalmente tome partido. Declaró que el gobierno israelí debería seguir el ejemplo de sus aliados occidentales imponiendo sanciones y proporcionando armas a Ucrania.

"Uno se puede preguntar por largo tiempo por qué no podemos aceptar armas de ustedes o por qué Israel no impuso sanciones contra Rusia, por qué ustedes no están presionando a los negocios rusos”, dijo. “Es su decisión, queridos hermanos y hermanas”.

Zelenskyy, quien ha preparado cuidadosamente una serie de discursos similares ante parlamentarios, hizo frecuentes referencias al Holocausto en su intento por recabar apoyo. Las comparaciones provocaron una airada condena del Yad Vashem, la Autoridad Nacional para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto, que dijo que Zelenskyy estaba trivializando ese suceso histórico.

El líder ucraniano acusó al presidente ruso Vladimir Putin de intentar llevar a cabo una “solución final” contra Ucrania, usando el término nazi para su genocidio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

“Ustedes lo recuerdan y seguramente nunca lo olvidarán”, dijo. “Pero deberían escuchar lo que está saliendo de Moscú ahora. Ellos están diciendo las mismas palabras ahora: ‘solución final’. Pero esta vez se trata de nosotros, de la cuestión ucraniana”.

Zelenskyy, que es judío, también declaró que un misil ruso cayó en Babi Yar, el lugar de una notoria masacre nazi en 1941 que ahora alberga el principal monumento de Ucrania para conmemorar el Holocausto.

“Pueblo de Israel, ustedes vieron cómo cohetes rusos impactaron en Babi Yar. Ustedes saben lo que significa este lugar, donde están enterradas las víctimas del Holocausto”, dijo.

El referirse a un tema tan delicado fue un claro intento de Zelenskyy de conectarse con su audiencia. Israel fue fundado en 1948 como refugio para los judíos tras el Holocausto. En el país viven miles de sobrevivientes ancianos, y muchos de sus líderes son hijos de sobrevivientes.

Para legitimar su guerra, Putin ha intentado calificar a sus enemigos en Ucrania como neonazis. Pero los historiadores, que hacen notar que ese país es una democracia encabezada por un presidente judío, han condenado su uso de esa terminología, calificándola de desinformación y una táctica cínica para promover los objetivos del líder ruso.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid, cuyo padre fue un sobreviviente del Holocausto, expresó su agradecimiento a Zelenskyy por su discurso.

“Seguiremos ayudando al pueblo ucraniano en todo lo que podamos y nunca daremos la espalda a la difícil situación de personas que conocen los horrores de la guerra”, dijo Lapid.

Pero Yad Vashem, que ya había condenado las referencias nazis de Putin, también criticó duramente a Zelenskyy, sin nombrarlo.

“El discurso propagandístico que acompaña a las actuales hostilidades está saturado de declaraciones irresponsables y de comparaciones totalmente inexactas con la ideología y las acciones nazis antes y durante el Holocausto”, dijo. “Yad Vashem condena esta trivialización y distorsión de los hechos históricos del Holocausto”.