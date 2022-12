Virginia: Piden cumplir acuerdo por muerte de hombre baleado

VIRGINIA BEACH, Virginia, EE.UU. (AP) — Varias partes que interpusieron una demanda por homicidio involuntario luego de que un policía baleó de muerte el año pasado a un hombre de raza negra frente al mar en Virginia Beach le pidieron a un juez que haga cumplir el acuerdo por 3 millones de dólares anunciado este mes.

La ciudad de Virginia Beach y la familia de Donovon Lynch —primo del músico Pharrell Williams, nacido en Virginia— anunciaron el acuerdo el 13 de diciembre. Pero el padre de Lynch, Wayne Lynch, le ha dicho a medios noticiosos locales que decidió no seguir con sus abogados y que el acuerdo no ha sido cerrado.

La semana pasada, varias partes en el asunto interpusieron una petición conjunta en la que le solicitaban al juez que haga cumplir el acuerdo anunciado.

La petición conjunta fue presentada por Thomas Martin y Justin Fairfax, que han fungido como abogados para Wayne Lynch, junto con abogados de la ciudad y el agente que baleó a Donovon Lynch.

La petición dice que una parte externa le recomendó a Wayne Lynch que no firmara el acuerdo, “el cual va en contra de los intereses de la herencia y es contrario al acuerdo previo del demandante”.

Registros judiciales muestran que la petición fue entregada a un juez el martes.

The Associated Press intentó sin éxito contactar a Wayne Lynch. Pero Lynch escribió en un comunicado enviado por correo electrónico el martes que el acuerdo no había sido finalizado, reportó la televisora WVEC-TV.

“Lamento que haya sido dado a conocer antes de que todas las condiciones no monetarias fueran concluidas”, manifestó Lynch en su comunicado.

Escribió también que Fairfax, un ex vicegobernador, y Martin ya no lo representaban. El miércoles presentó una petición para sustituir a Fairfax y a Martin con un nuevo abogado, según muestran registros de la corte.

Lauren Burke, portavoz de Fairfax, dijo en un comunicado proporcionado a la AP el miércoles que Fairfax y Martin siguen siendo “los abogados reconocidos por el tribunal en este caso”.

Un portavoz de la ciudad declinó hacer comentarios.

En junio de 2021, Wayne Lynch interpuso la demanda por homicidio involuntario —en la que exigía un pago de 50 millones de dólares— en contra de la ciudad y Solomon D. Simmons, el policía que baleó a su hijo. Simmons también es de raza negra.