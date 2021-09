Veterano de la CIA: Al Qaeda se reconstruirá en Afganistán

FALLS CHURCH, Virginia, EE.UU. (AP) — El exfuncionario de la CIA que asesoró al presidente George W. Bush sobre los ataques del 11 de septiembre del 2001 y más adelante al presidente Barack Obama sobre los datos de inteligencia que llevaron a la ejecución de Osama bin Laden dijo el martes que está convencido de que el Talibán invitará a Al Qaeda a reconstruir sus fuerzas en Afganistán.

“No tengo ninguna duda”, dijo Michael Morell, quien fue dos veces director interino de la CIA. “Pienso que el Talibán le dará un albergue seguro a Al Qaeda y pienso que Al Qaeda tiene la intención de reconstruir sus capacidades para poder atacarnos aquí en el país”.

Morell habló en un foro en internet auspiciado por la fiscalía federal para el distrito este de Virginia, que realiza esta semana varios paneles para conmemorar el 20mo aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

Las acciones contraterroristas se ajustan a un patrón, dijo Morell, en el que las capacidades de los terroristas pueden ser degradadas fácilmente con un esfuerzo enfocado, pero son reconstruidas fácilmente cuando ese esfuerzo pierde foco. Apuntó a cuando en 2002 y 2003 Estados Unidos cambió su atención a Irak, lo que según dice llevó a un resurgimiento de Al Qaeda que derivó en ataques en Madrid en el 2004, Londres en el 2005 y en otras partes.

“Cuando nuestro foco pasó a Irak, Al Qaeda comenzó a recuperarse”, dijo Morrell.

Añadió que si Al Qaeda establece un refugio seguro en Afganistán, pudiera ser difícil desarrollar el tipo de inteligencia táctica que hace posible lanzar acciones contra ellos. Dijo que Estados Unidos tendrá que aplicar las lecciones aprendidas en los últimos 20 años.

Igualmente importante, dijo, es que Estados Unidos defienda sus valores mientras persigue a terroristas. Reconoció que los años inmediatamente posteriores a los ataques del 11 de septiembre fueron un período controversial para la CIA, cuando la agencia operó prisiones secretas y permitió interrogatorios que muchos dicen fueron torturas.

Dice que esas fueron misiones que la CIA nunca debió haber aceptado.

“Contrario a lo que se piensa convencionalmente, nosotros no éramos expertos en interrogatorios”, dijo. “Entrevistar a alguien que está dispuesto a decirlo todo es algo para lo que somos muy buenos. Pero conseguir que hable alguien que no quiere hacerlo, no tenemos ninguna experiencia”.