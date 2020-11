US-Pres-All,100

Electoral Vote: 9

2,281 of 2,281 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,430,589 - 62 percent

Joe Biden, Dem 834,533 - 36 percent

Jo Jorgensen, Lib 24,902 - 1 percent

Alaska

Electoral Vote: 3

259 of 442 precincts - 59 percent

Donald Trump, GOP (i) 118,844 - 62 percent

Joe Biden, Dem 64,246 - 34 percent

Jo Jorgensen, Lib 4,966 - 3 percent

Jesse Ventura, Grn 1,528 - 1 percent

Don Blankenship, CST 671 - 0 percent

Brock Pierce, PEC 521 - 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 194 - 0 percent

Arizona

Electoral Vote: 11

1,472 of 1,489 precincts - 99 percent

x-Joe Biden, Dem 1,648,642 - 49 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,633,896 - 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 50,293 - 2 percent

Arkansas

Electoral Vote: 6

2,575 of 2,575 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 755,815 - 63 percent

Joe Biden, Dem 417,897 - 35 percent

Jo Jorgensen, Lib 13,039 - 1 percent

Kanye West, Ind 4,071 - 0 percent

Howie Hawkins, Grn 2,947 - 0 percent

Phil Collins, Ind 2,784 - 0 percent

Brock Pierce, Ind 2,132 - 0 percent

Don Blankenship, CST 2,097 - 0 percent

Brian Carroll, ASP 1,706 - 0 percent

C.L. Gammon, Ind 1,459 - 0 percent

J.R. Myers, Oth 1,366 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 1,317 - 0 percent

Roque De La Fuente, Ind 1,306 - 0 percent

California

Electoral Vote: 55

17,899 of 20,499 precincts - 87 percent

x-Joe Biden, Dem 9,874,923 - 65 percent

Donald Trump, GOP (i) 5,088,063 - 33 percent

Jo Jorgensen, Lib 154,078 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 68,456 - 0 percent

Roque De La Fuente, AIP 48,488 - 0 percent

Gloria La Riva, PFP 41,532 - 0 percent

Colorado

Electoral Vote: 9

2,982 of 3,276 precincts - 91 percent

x-Joe Biden, Dem 1,753,416 - 55 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,335,253 - 42 percent

Jo Jorgensen, Lib 50,469 - 2 percent

Howie Hawkins, Grn 8,535 - 0 percent

Kanye West, Una 7,639 - 0 percent

Don Blankenship, AmC 4,931 - 0 percent

Bill Hammons, Uty 2,653 - 0 percent

Brian Carroll, ASP 2,431 - 0 percent

Mark Charles, Una 1,942 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 949 - 0 percent

Kyle Kopitke, IAP 737 - 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 619 - 0 percent

Joe McHugh, Una 594 - 0 percent

Brock Pierce, Una 550 - 0 percent

Phil Collins, Pro 544 - 0 percent

Princess Jacob-Fambro, Una 470 - 0 percent

Dario Hunter, Prg 360 - 0 percent

Blake Huber, AVP 341 - 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 338 - 0 percent

Joseph Kishore, SEP 187 - 0 percent

Jordan Scott, Una 168 - 0 percent

Connecticut

Electoral Vote: 7

727 of 727 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 1,070,380 - 59 percent

Donald Trump, GOP (i) 711,204 - 39 percent

Jo Jorgensen, Lib 20,173 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 7,668 - 0 percent

Delaware

Electoral Vote: 3

435 of 435 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 295,403 - 59 percent

Donald Trump, GOP (i) 199,829 - 40 percent

Jo Jorgensen, Lib 4,977 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 2,135 - 0 percent

District of Columbia

Electoral Vote: 3

129 of 143 precincts - 90 percent

x-Joe Biden, Dem 268,625 - 93 percent

Donald Trump, GOP (i) 15,075 - 5 percent

Jo Jorgensen, Lib 1,532 - 1 percent

Howie Hawkins, DCG 1,351 - 0 percent

Gloria La Riva, Ind 655 - 0 percent

Brock Pierce, Ind 538 - 0 percent

Florida

Electoral Vote: 29

6,097 of 6,097 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 5,658,847 - 51 percent

Joe Biden, Dem 5,284,453 - 48 percent

Jo Jorgensen, Lib 70,046 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 14,665 - 0 percent

Roque De La Fuente, RP 5,951 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 5,688 - 0 percent

Don Blankenship, CST 3,890 - 0 percent

Georgia

Electoral Vote: 16

2,656 of 2,656 precincts - 100 percent

Joe Biden, Dem 2,469,118 - 50 percent

Donald Trump, GOP (i) 2,456,781 - 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 61,979 - 1 percent

Hawaii

Electoral Vote: 4

249 of 249 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 365,802 - 64 percent

Donald Trump, GOP (i) 196,602 - 34 percent

Jo Jorgensen, Lib 5,525 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 3,814 - 1 percent

Brock Pierce, SHP 1,181 - 0 percent

Don Blankenship, CST 930 - 0 percent

Idaho

Electoral Vote: 4

966 of 966 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 554,019 - 64 percent

Joe Biden, Dem 286,991 - 33 percent

Jo Jorgensen, Lib 16,401 - 2 percent

Kanye West, Ind 3,632 - 0 percent

Brock Pierce, Ind 2,808 - 0 percent

Don Blankenship, CST 1,884 - 0 percent

Roque De La Fuente, Ind 1,491 - 0 percent

Illinois

Electoral Vote: 20

10,360 of 10,455 precincts - 99 percent

x-Joe Biden, Dem 3,056,219 - 56 percent

Donald Trump, GOP (i) 2,316,566 - 42 percent

Jo Jorgensen, Lib 59,791 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 26,657 - 0 percent

Brian Carroll, ASP 8,213 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 7,050 - 0 percent

Indiana

Electoral Vote: 11

5,107 of 5,107 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,726,508 - 57 percent

Joe Biden, Dem 1,239,605 - 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 58,747 - 2 percent

Iowa

Electoral Vote: 6

1,661 of 1,661 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 896,411 - 53 percent

Joe Biden, Dem 757,905 - 45 percent

Jo Jorgensen, Lib 19,571 - 1 percent

Kanye West, NPD 3,204 - 0 percent

Howie Hawkins, Grn 3,074 - 0 percent

Don Blankenship, CST 1,706 - 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 1,081 - 0 percent

Ricki King, Oth 551 - 0 percent

Brock Pierce, NPD 549 - 0 percent

Kansas

Electoral Vote: 6

3,587 of 3,587 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 752,903 - 56 percent

Joe Biden, Dem 551,144 - 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 29,466 - 2 percent

Kentucky

Electoral Vote: 8

3,684 of 3,685 precincts - 99 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,326,418 - 62 percent

Joe Biden, Dem 772,285 - 36 percent

Jo Jorgensen, Lib 26,217 - 1 percent

Kanye West, Ind 6,478 - 0 percent

Brock Pierce, Ind 3,598 - 0 percent

Louisiana

Electoral Vote: 8

3,934 of 3,934 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,255,481 - 58 percent

Joe Biden, Dem 855,597 - 40 percent

Jo Jorgensen, Lib 21,636 - 1 percent

Kanye West, Oth 4,894 - 0 percent

Brian Carroll, ASP 2,496 - 0 percent

Jade Simmons, Oth 1,625 - 0 percent

President Boddie, Oth 1,125 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 986 - 0 percent

Don Blankenship, CST 860 - 0 percent

Brock Pierce, Oth 749 - 0 percent

Tom Hoefling, Oth 668 - 0 percent

Bill Hammons, Uty 662 - 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 534 - 0 percent

Maine

Electoral Vote: 4 split among candidates: 0, 0 and 0

524 of 571 precincts - 92 percent

x-Joe Biden, Dem 405,824 - 53 percent

Donald Trump, GOP (i) 331,985 - 44 percent

Jo Jorgensen, Lib 13,231 - 2 percent

Howie Hawkins, Grn 7,717 - 1 percent

Roque De La Fuente, ALP 1,261 - 0 percent

Maryland

Electoral Vote: 10

1,802 of 1,991 precincts - 91 percent

x-Joe Biden, Dem 1,657,572 - 64 percent

Donald Trump, GOP (i) 886,971 - 34 percent

Jo Jorgensen, Lib 28,145 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 13,524 - 1 percent

Jerome Segal, BdR 5,144 - 0 percent

Massachusetts

Electoral Vote: 11

2,172 of 2,173 precincts - 99 percent

x-Joe Biden, Dem 2,316,338 - 66 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,148,777 - 33 percent

Jo Jorgensen, Lib 45,782 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 18,135 - 1 percent

Michigan

Electoral Vote: 16

4,814 of 4,814 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 2,790,648 - 51 percent

Donald Trump, GOP (i) 2,644,525 - 48 percent

Jo Jorgensen, Lib 60,287 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 13,680 - 0 percent

Don Blankenship, UST 7,223 - 0 percent

Roque De La Fuente, NLP 2,983 - 0 percent

Minnesota

Electoral Vote: 10

4,110 of 4,110 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 1,718,244 - 53 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,485,039 - 45 percent

Jo Jorgensen, Lib 34,961 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 10,032 - 0 percent

Kanye West, Ind 7,935 - 0 percent

Brock Pierce, Ind 5,657 - 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 5,607 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 1,212 - 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 644 - 0 percent

Mississippi

Electoral Vote: 6

1,767 of 1,768 precincts - 99 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 677,218 - 60 percent

Joe Biden, Dem 440,284 - 39 percent

Jo Jorgensen, Lib 7,309 - 1 percent

Kanye West, Ind 3,364 - 0 percent

Howie Hawkins, Grn 1,347 - 0 percent

Phil Collins, Ind 1,174 - 0 percent

Don Blankenship, AmC 1,169 - 0 percent

Brian Carroll, ASP 1,064 - 0 percent

Brock Pierce, Ind 610 - 0 percent

Missouri

Electoral Vote: 10

3,692 of 3,692 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,711,848 - 57 percent

Joe Biden, Dem 1,242,851 - 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 40,932 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 8,219 - 0 percent

Don Blankenship, CST 3,894 - 0 percent

Montana

Electoral Vote: 3

663 of 663 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 341,767 - 57 percent

Joe Biden, Dem 243,719 - 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 15,194 - 3 percent

Nebraska

Electoral Vote: 5 split among candidates: 0, 0 and 0

843 of 1,379 precincts - 61 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 384,619 - 53 percent

Joe Biden, Dem 322,427 - 45 percent

Jo Jorgensen, Lib 15,700 - 2 percent

Nevada

Electoral Vote: 6

1,882 of 1,993 precincts - 94 percent

x-Joe Biden, Dem 670,344 - 50 percent

Donald Trump, GOP (i) 634,158 - 48 percent

Jo Jorgensen, Lib 13,894 - 1 percent

None of these, NPD 13,376 - 1 percent

Don Blankenship, IAP 2,949 - 0 percent

New Hampshire

Electoral Vote: 4

304 of 304 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 423,291 - 53 percent

Donald Trump, GOP (i) 365,373 - 46 percent

Jo Jorgensen, Lib 13,066 - 2 percent

New Jersey

Electoral Vote: 14

5,216 of 6,348 precincts - 82 percent

x-Joe Biden, Dem 2,206,781 - 58 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,549,699 - 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 24,629 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 11,115 - 0 percent

Bill Hammons, Uty 2,699 - 0 percent

Don Blankenship, CST 2,327 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 2,229 - 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 2,100 - 0 percent

New Mexico

Electoral Vote: 5

1,925 of 1,925 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 496,826 - 54 percent

Donald Trump, GOP (i) 400,095 - 44 percent

Jo Jorgensen, Lib 12,446 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 4,373 - 0 percent

Sheila Tittle, CST 1,790 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 1,625 - 0 percent

New York

Electoral Vote: 29

15,339 of 15,492 precincts - 99 percent

x-Joe Biden, Dem 3,702,263 - 56 percent

Donald Trump, GOP (i) 2,855,014 - 43 percent

Jo Jorgensen, Lib 47,879 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 23,311 - 0 percent

Brock Pierce, Inp 17,679 - 0 percent

North Carolina

Electoral Vote: 15

2,662 of 2,662 precincts - 100 percent

Donald Trump, GOP (i) 2,734,525 - 50 percent

Joe Biden, Dem 2,659,706 - 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 47,434 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 11,887 - 0 percent

Don Blankenship, CST 7,401 - 0 percent

North Dakota

Electoral Vote: 3

422 of 422 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 235,489 - 65 percent

Joe Biden, Dem 114,864 - 32 percent

Jo Jorgensen, Lib 9,386 - 3 percent

Ohio

Electoral Vote: 18

8,933 of 8,933 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 3,074,418 - 53 percent

Joe Biden, Dem 2,603,731 - 45 percent

Jo Jorgensen, Lib 65,069 - 1 percent

Howie Hawkins, Ind 18,032 - 0 percent

Oklahoma

Electoral Vote: 7

1,948 of 1,948 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,020,280 - 65 percent

Joe Biden, Dem 503,890 - 32 percent

Jo Jorgensen, Lib 24,731 - 2 percent

Kanye West, Ind 5,597 - 0 percent

Jade Simmons, Ind 3,654 - 0 percent

Brock Pierce, Ind 2,547 - 0 percent

Oregon

Electoral Vote: 7

1,291 of 1,333 precincts - 97 percent

x-Joe Biden, Dem 1,304,536 - 57 percent

Donald Trump, GOP (i) 928,706 - 41 percent

Jo Jorgensen, Lib 39,367 - 2 percent

Howie Hawkins, PAG 11,251 - 0 percent

Dario Hunter, Prg 4,766 - 0 percent

Pennsylvania

Electoral Vote: 20

9,007 of 9,147 precincts - 98 percent

x-Joe Biden, Dem 3,366,926 - 50 percent

Donald Trump, GOP (i) 3,320,670 - 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 77,675 - 1 percent

Rhode Island

Electoral Vote: 4

460 of 460 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 300,325 - 59 percent

Donald Trump, GOP (i) 197,421 - 39 percent

Jo Jorgensen, Lib 4,976 - 1 percent

Roque De La Fuente, ALP 906 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 827 - 0 percent

Brian Carroll, ASP 746 - 0 percent

South Carolina

Electoral Vote: 9

2,262 of 2,262 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,384,852 - 55 percent

Joe Biden, Dem 1,091,348 - 43 percent

Jo Jorgensen, Lib 27,908 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 6,906 - 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 1,860 - 0 percent

South Dakota

Electoral Vote: 3

693 of 693 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 261,035 - 62 percent

Joe Biden, Dem 150,467 - 36 percent

Jo Jorgensen, Lib 11,095 - 3 percent

Tennessee

Electoral Vote: 11

1,955 of 1,955 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 1,849,211 - 61 percent

Joe Biden, Dem 1,139,666 - 37 percent

Jo Jorgensen, Lib 29,816 - 1 percent

Kanye West, Ind 10,216 - 0 percent

Don Blankenship, Ind 5,340 - 0 percent

Howie Hawkins, Ind 4,526 - 0 percent

Alyson Kennedy, Ind 2,582 - 0 percent

Gloria La Riva, Ind 2,292 - 0 percent

Roque De La Fuente, Ind 1,833 - 0 percent

Texas

Electoral Vote: 38

9,554 of 9,554 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 5,865,913 - 52 percent

Joe Biden, Dem 5,218,631 - 46 percent

Jo Jorgensen, Lib 125,282 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 33,150 - 0 percent

Utah

Electoral Vote: 6

2,370 of 2,619 precincts - 90 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 781,358 - 58 percent

Joe Biden, Dem 505,250 - 38 percent

Jo Jorgensen, Lib 32,597 - 2 percent

Kanye West, Una 6,067 - 0 percent

Don Blankenship, CST 4,956 - 0 percent

Howie Hawkins, Grn 4,242 - 0 percent

Brock Pierce, Una 2,215 - 0 percent

Joe McHugh, Una 1,921 - 0 percent

Gloria La Riva, Una 928 - 0 percent

Vermont

Electoral Vote: 3

275 of 275 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 242,805 - 66 percent

Donald Trump, GOP (i) 112,688 - 31 percent

Jo Jorgensen, Lib 3,573 - 1 percent

Howie Hawkins, Grn 1,303 - 0 percent

Kanye West, Ind 1,266 - 0 percent

H. Brooke Paige, Ind 1,157 - 0 percent

Christopher LaFontaine, Ind 850 - 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 230 - 0 percent

Richard Duncan, Ind 213 - 0 percent

Don Blankenship, CST 208 - 0 percent

Brian Carroll, ASP 207 - 0 percent

Gloria La Riva, LUn 171 - 0 percent

Gary Swing, Oth 142 - 0 percent

Phil Collins, Pro 138 - 0 percent

Keith McCormic, Oth 123 - 0 percent

Brock Pierce, Una 106 - 0 percent

Jerome Segal, BdR 65 - 0 percent

Blake Huber, AVP 62 - 0 percent

Kyle Kopitke, Ind 57 - 0 percent

Roque De La Fuente, ALP 48 - 0 percent

Zachary Scalf, Ind 31 - 0 percent

Virginia

Electoral Vote: 13

2,585 of 2,585 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 2,379,830 - 54 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,952,834 - 44 percent

Jo Jorgensen, Lib 63,973 - 1 percent

Washington

Electoral Vote: 12

1,892 of 2,000 precincts - 95 percent

x-Joe Biden, Dem 2,321,351 - 59 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,536,067 - 39 percent

Jo Jorgensen, Lib 76,939 - 2 percent

Howie Hawkins, Grn 17,480 - 0 percent

Gloria La Riva, PSL 4,572 - 0 percent

Alyson Kennedy, SWP 2,372 - 0 percent

West Virginia

Electoral Vote: 5

1,706 of 1,706 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 539,610 - 69 percent

Joe Biden, Dem 232,502 - 30 percent

Jo Jorgensen, Lib 10,462 - 1 percent

Howie Hawkins, Mnt 2,547 - 0 percent

Wisconsin

Electoral Vote: 10

3,689 of 3,689 precincts - 100 percent

x-Joe Biden, Dem 1,630,578 - 50 percent

Donald Trump, GOP (i) 1,610,033 - 49 percent

Jo Jorgensen, Lib 38,424 - 1 percent

Brian Carroll, ASP 5,253 - 0 percent

Don Blankenship, CST 5,207 - 0 percent

Wyoming

Electoral Vote: 3

498 of 498 precincts - 100 percent

x-Donald Trump, GOP (i) 193,456 - 70 percent

Joe Biden, Dem 73,445 - 27 percent

Jo Jorgensen, Lib 5,765 - 2 percent

Brock Pierce, Ind 2,224 - 1 percent