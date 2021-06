LONDRES (AP) — El negociador jefe del Brexit de la Unión Europea dice que el bloque está dispuesto a actuar “firme y resueltamente” si el Reino Unido no cumple sus compromisos bajo un acuerdo de divorcio que se supone debe mantener el comercio fluido entre las dos partes tras la salida británica

Las declaraciones de Maros Sefcovic aparecieron el martes en el diario Daily Telegraph, en la víspera de la reunión con su contraparte británico para discutir la aplicación del acuerdo.

La relación entre las partes se ha vuelto tensa debido a las inquietudes sobre el llamado protocolo de Irlanda del Norte, diseñado para proteger el proceso de paz en Irlanda del Norte y a la vez mantener los lazos económicos con la República de Irlanda, miembro de la UE.

Londres provocó las iras de Bruselas meses atrás al ampliar unilateralmente un período de gracia que demora la inspección de productos de supermercado enviados a Irlanda del Norte desde Inglaterra, Escocia y Gales. El Telegraph informó que el Reino Unido podría ampliar la medida para incluir salchichas, carne molida y otras carnes refrigeradas.

Sefcovic dijo que los negociadores deben tratar de seguir “caminos de conformidad acordados mutuamente”.

“Si esto no sucede y si el Reino Unido toma nuevas medidas unilaterales en las próximas semanas, la UE no vacilará en actuar rápida, forme y resueltamente para asegurar que el Reino Unido cumple sus obligaciones bajo el derecho internacional”.

So bien Sefcovic no aclaró cuáles serían esas medidas, un funcionario no identificado de la UE dijo al Times de Londres que el bloque estaba dispuesto a imponer sanciones comerciales y aranceles en represalia.