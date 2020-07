Trump se niega a prometer que respetará resultado electoral

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump se negó a prometer públicamente que respetará los resultados de las elecciones de noviembre y desestimó las encuestas según las cuales su rival demócrata Joe Biden cuenta con mucho más apoyo.

“Tendré que ver, sabes, tendré que ver”, declaró Trump al presentador Chris Wallace en una entrevista con ”Fox News Sunday”.

“No voy a decir que sí, y no voy a decir que no, al igual que me negué a hacerlo en las elecciones pasadas”, agregó el mandatario.

Es sumamente inusual que un presidente estadounidense se niegue a respaldar completamente el proceso electoral. Pero para Trump, es parte de su retórica rebelde y hace eco de lo que hizo hace cuatro años cuando afirmó que reconocería los resultados sólo si él ganaba.

En un debate en octubre del 2016 con su entonces contrincante demócrata Hillary Clinton, se le presionó a Trump sobre si iba a respetar los resultados electorales, a lo cual respondió que deseaba “dejar a todos en suspenso”.

El apoyo popular a Trump ha ido en declive en medio de la crisis del coronavirus y la ola de protestas a en contra del racismo y la injusticia social, a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre negro que falleció tras ser detenido por policías blancos en Minneapolis en mayo.

Trump insiste en que las encuestas que lo muestran rezagado frente a Biden son defectuosas, y que los republicanos no están siendo encuestados debidamente.

“Primero que nada, yo no estoy perdiendo porque esas son encuestas falsas”, declaró Trump.

“Ya en el 2016 eran falsas y hoy en día son aun más falsas. Las encuestas en el 2016 eran incluso peores”, añadió.