Suecia prolonga restricciones, pero Dinamarca las retirará

COPENHAGUE (AP) — Suecia anunció el miércoles que extenderá varias restricciones para contener el coronavirus durante dos semanas más, en tanto se preveía que la vecina Dinamarca anunciará que ya no considera al COVID-19 “una enfermedad socialmente crítica” y que retirará la mayoría de las restricciones el mes próximo.

“Tenemos una trasmisión extremadamente alta de la infección”, advirtió la ministra sueca de Asuntos Sociales, Lena Hallengren. “Según la evaluación, las medidas vigentes deben prolongarse por dos semanas más”.

“Si la situación lo permite, las restricciones se levantarán después”, acotó.

La directora de la agencia de salud pública sueca, Karin Tegmark Wisell, dijo que el motivo para extender las restricciones es que se pronostica una disminución de los casos en un par de semanas. Dijo que el país escandinavo registró 270.000 casos nuevos en los últimos siete días. “Nuestra evaluación es que durante este período al menos medio millón por semana”, precisó.

Suecia, que se había destacado entre los países europeos por dejar que se desarrollara la pandemia, ha ordenado que los cafés bares y restaurantes cierren a las 11 de la noche, y ha exhortado a la gente a trabajar desde sus casas en lo posible y que la educación superior se realice a distancia para tratar de combatir el aumento de contagios.

Por su parte, Dinamarca marcha en la dirección contraria. En una carta a los legisladores, el ministro de Salud, Magnus Heunicke, dijo que quiere aplicar las recomendaciones de la Comisión de Epidemia del Parlamento para que “la categorización del COVID-19 como enfermedad socialmente crítica quede abolida a partir del 1 de febrero”.

La carta dice que “esta es una nueva situación epidémica en la que una tasa de infección alta y creciente no se traduce en hospitalizaciones en la misma medida que antes”. The Associated Press obtuvo una copia de la carta antes de una conferencia de prensa prevista con la primera ministra Mette Frederiksen.

No estaba claro en principio cuáles restricciones dejarán de regir en Dinamarca, pero probablemente incluirán el pase digital de salud, necesario actualmente para entrar a museos, clubes nocturnos, cafés y restaurantes.

Los mayores de 15 años deben exhibir el pase para asistir a eventos al aire libre con más de 2.000 personas.

Entretanto, en Finlandia, la primera ministra Sanna Marin tuiteó que “el gobierno evaluará la necesidad de (las) restricciones” y que “podría considerar la apertura de eventos culturales y deportivos de bajo riesgo con un pase COVID y extender las horas de funcionamiento de los restaurantes más rápidamente de lo que se había calculado”.