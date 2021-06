Sondeo: mayoría en EEUU defiende el aborto en 1er trimestre

Manuel Balce Ceneta/AP

NUEVA YORK (AP) — Una amplia mayoría de estadounidenses cree que los abortos deben ser legales en general durante los primeros tres meses del embarazo, pero que deben ser ilegales en el segundo y tercer trimestres, de acuerdo con una nueva encuesta.

Según el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 61% de los encuestados sostiene que el aborto debe ser legal en casi todas o en todas las circunstancias durante el primer trimestre del embarazo, pero el 65% sostuvo que debe ser ilegal en el segundo trimestre y el 80% dijo que debe serlo en el tercero y último.