Sondeo: Baja la confianza en la Corte Suprema de EEUU

J. Scott Applewhite/AP

WASHINGTON (AP) — Casi dos de cada tres estadounidenses están a favor de limitar de mandato o la edad de jubilación obligatoria para los jueces de la Corte Suprema, de acuerdo con una nueva encuesta que revela un marcado aumento en el porcentaje de personas que opinan que “apenas” tienen confianza en la corte.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que el 67% de los estadounidenses apoya una propuesta para establecer un número específico de años en que los jueces permanezcan en el cargo en lugar de periodos vitalicios, incluyendo el 82% de los demócratas y el 57% de los republicanos. Las opiniones son similares con respecto a un requisito de que los jueces se retiren a una edad determinada.