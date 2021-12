Sondeo AP-NORC: ?“micron no aumenta precaución por virus

David Goldman/AP

CHICAGO (AP) — Al tiempo que la variante ómicron del coronavirus causa temor en todo el mundo por rebrotes de COVID-19, las preocupaciones de los estadounidenses sobre el contagio aumentan de nuevo, pero son menos las personas que afirman que usan mascarillas con regularidad o se aíslan en comparación con el inicio del año.

Un nuevo sondeo realizado por The Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research muestra que 36% de los estadounidenses señalan que se encuentran muy o extremadamente preocupados de que ellos o algún miembro de su familia se vaya a contagiar con el virus, un aumento en comparación con el 25% que dijo lo mismo a finales de octubre. Otro 31% afirma ahora que está un tanto preocupado.