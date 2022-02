NAIROBI, Kenia (AP) — Los niños caminan entre los cadáveres de los animales muertos por el hambre y el cansancio, en una cruda imagen de la sequía que amenaza a millones de personas en el Cuerno de África.

Somalia, Kenia y ahora Etiopía han alertado sobre la última catástrofe climática en una frágil región transitada por pastores y por otros que tratan de mantener a sus animales, y a ellos mismos, con vida.

En la región somalí de Etiopía, la gente ha visto el fracaso de lo que deberían haber sido tres temporadas de lluvias consecutivas. Las sequías vienen y van a lo largo de los años, pero una residente, Zaynab Wali, dijo a un equipo de la agencia de Naciones Unidas para la infancia de visita en la zona que ni ella ni sus siete hijos habían visto nunca una como la actual.

El gobierno distribuyó alimentos y forraje durante la última hace cinco años, contó señalando que esta vez “no tenemos comida suficiente para la familia”.

En Etiopía se espera que más de seis millones de personas necesiten ayuda humanitaria urgente a mediados de marzo, afirmó UNICEF el martes. Y en la vecina Somalia, más de siete millones la necesitan ya, señaló el Consorcio de ONGs locales en un comunicado independiente en el que pidió a los donantes internacionales que aporten mucho más.

Esta podría ser la peor sequía en la región en 40 años, agregó el consorcio.

“Apenas llevamos un mes de la larga estación seca y ya he perdido 25 cabras y ovejas", dijo Hafsa Bedel a UNICEF en la región somalí etíope. “También perdí cuatro camellos. No hay pasto". Además, contó que no hay comida suficiente para su propia familia, incluyendo sus seis hijos.

UNICEF estima que más de 150.000 niños en esas zonas de Etiopía han abandonado la escuela para ayudar a buscar la escasa agua y realizar otras tareas.