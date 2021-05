Proyecto en EEUU ayuda a personas pobres a salir de prisión

Dorthy Ray/AP

Un esfuerzo en Estados Unidos que ayuda a personas pobres y de bajos ingresos a salir de la cárcel con fianzas prevé expandirse al extremo sur del país, se anunció el martes.

The Bail Project (El Proyecto Fianzas) busca asegurar la libertad de miles de personas en los próximos años en el sur del país, dijeron los organizadores a The Associated Press. Aunque algunos sistemas penales ya no piden fianza en caso de ofensas menores, en el sur persisten las tasas más altas de encarcelamiento y las disparidades raciales más marcadas de encarcelados antes de un juicio.