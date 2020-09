Presidente de Bielorrusia: Protestas son plan de EEUU

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, durante un encuentro con activistas políticos de su país, el miércoles 16 de septiembre de 2020, en Minsk, Bielorrusia. (Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP) less El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, durante un encuentro con activistas políticos de su país, el miércoles 16 de septiembre de 2020, en Minsk, Bielorrusia. (Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via ... more Photo: Maxim Guchek, AP Photo: Maxim Guchek, AP Image 1 of / 1 Caption Close Presidente de Bielorrusia: Protestas son plan de EEUU 1 / 1 Back to Gallery

MOSCÚ (AP) — El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, intentó desacreditar el miércoles a los manifestantes que exigen su renuncia por sexta semana consecutiva después de una controversial elección, y acusó a Estados Unidos de fomentar el descontento.

En un prolongado discurso dirigido a sus más altos funcionarios, el mandatario bielorruso arremetió contra el supuesto plan que habría encabezado Estados Unidos para desestabilizar a su país y aseguró que los aliados europeos de Washington participaron en la intriga que se preparó desde hace años, tratando de proyectar a la oposición como títeres de Occidente.

Lukashenko no presentó evidencia para respaldar sus afirmaciones de que Estados Unidos ha tenido alguna participación en las protestas.

Su principal rival en las elecciones, Sviatlana Tsikhanouskaya, señaló que sus comentarios son un intento por desviar la atención pública del amaño en los comicios y la violenta represión de los manifestantes.

“Sólo hay una razón para las protestas en Bielorrusia y todos la conocen: Lukashenko ha perdido la elección, pero no quiere dejar el poder”, dijo Tsikhanouskaya a The Associated Press en un comentario por escrito. “La gente le retiró a Lukashenko su confianza y apoyo, y le exige que se vaya”.

Los manifestantes han inundado las calles de la capital de Bielorrusia y otras ciudades del país para denunciar que el abultado triunfo de Lukashenko en los comicios del 9 de agosto fue amañado. A las enormes protestas se sumó la frustración de 26 años de gobierno con puño de hierro de Lukashenko, su displicente respuesta a la pandemia del coronavirus y el deterioro de la economía.

Estados Unidos y la Unión Europea han criticado la elección, señalando que no fue ni libre ni justa, y han exhortado a Lukashenko a iniciar un diálogo con la oposición, mismo que ignoró.

“Tuvimos la votación y tuvimos el resultado, punto”, dijo Lukashenko en su discurso del miércoles. “Es momento de dejar de agitar a la sociedad”.

El secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres dijo el miércoles a los reporteros que espera que sus reiterados llamados deriven en un diálogo político incluyente entre los bielorrusos. Añadió que reestablecer un consenso nacional “es esencial para el desarrollo armonioso del país”.