DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El poderoso príncipe a la corona de Arabia Saudita descartó su asistencia a la próxima cumbre árabe en Argelia porque sus médicos le han recomendado no viajar, dijo el domingo la presidencia argelina.

Arabia Saudí no comentó de momento el anuncio de Argelia sobre la condición de salud del príncipe a la corona Mohammed bin Salman, de 37 años.

El príncipe ha ascendido rápidamente al poder bajo la égida de su padre el rey Salman, de 86 años.

La salud del rey Salmán ha atraído la atención en los últimos años sobre la familia real Saud y analistas afirman que el príncipe Mohammed podría gobernar por décadas la principal nación de la OPEP cuando ascienda al trono.

El gobierno del reino no respondió de momento a las solicitudes de The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el príncipe, cuya salud no le había impedido viajar antes.

Despachos en árabe y francés difundidos por el Servicio de Prensa de Argelia hicieron referencia a un comunicado de la oficina del presidente Abdelmadjid Tebboune sobre una conversación telefónica que tuvo con el príncipe Mohammed.

En la llamada, el príncipe “se disculpó por no estar en condición de participar en la cumbre árabe programada para el 1 de noviembre en Argelia, de acuerdo a los médicos que le recomendaron no viajar”, según el comunicado.

“Por su parte, el señor presidente dijo que comprendía la situación y lamentó el impedimento del príncipe a la corona, su majestad el emir Mohammed Bin Salman, a quien manifestó sus deseos de salud y bienestar”.