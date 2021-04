Policía allana casa y oficina de Rudy Giuliani en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Investigadores federales ejecutaron el miércoles órdenes de registro en la oficina y la casa en Manhattan de Rudy Giuliani, exabogado del presidente Donald Trump, informaron a The Associated Press personas enteradas de la pesquisa.

Desde hace años, el exalcalde de la ciudad de Nueva York es investigado por sus transacciones comerciales en Ucrania. De momento no estaban disponibles detalles de los allanamientos, pero se realizaron cuando el Departamento de Justicia continúa con su investigación sobre el exalcalde y aliado acérrimo de Trump.

Los investigadores ejecutaron los registros en la casa de Giuliani en la avenida Madison y su oficina en la avenida Park y confiscaron dispositivos electrónicos, comentó a la AP una persona familiarizada con la investigación. Los detectives no podían comentar públicamente de la investigación, por lo que hablaron con la AP bajo condición de anonimato. Los allanamientos fueron reportados primero por el periódico The New York Times.

La pesquisa federal sobre los negocios de Giuliani en el extranjero se suspendió el año pasado debido a una disputa sobre las tácticas investigativas cuando Trump intentó sin éxito ser reelegido y durante la participación prominente de Giuliani en la subsecuente disputa sobre los resultados de la contienda, a nombre de Trump.

Aunque los registros no significan que se vayan a presentar cargos, no dejan de representar una intensificación significativa en la investigación y significa que la fiscalía ha convencido a un juez de que hay causa probable para creer que durante un registro a la propiedad de Giuliani se encontrará evidencia de un delito.

La extensión completa de la investigación no está clara, pero por lo menos involucra parcialmente los acuerdos de Ucrania, informaron a la AP las autoridades encargadas de ejercer la ley.

Giuliani fue una parte central a los esfuerzos del entonces presidente de encontrar información dañina contra el rival demócrata Joe Biden y presionar a Ucrania para que investigara a Biden y su hijo, Hunter, quien ahora es investigado por el Departamento de Justicia por fraude fiscal. Giuliani también intentó desautorizar a la embajadora en Ucrania, Marie Yoyanovitch, quien fue expulsada bajo órdenes de Trump y se reunió varias veces con un legislador ucraniano, quien difundió grabaciones editadas de Biden en un intento de dañarlo antes de la elección.

Nadie respondió de momento un mensaje dejado para el abogado de Giuliani, quien ha dicho previamente que la investigación es una “mera persecución política”.