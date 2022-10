Perú: Hallan a grupo que abusaba de mujeres migrantes

LIMA (AP) — La policía peruana que combate la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes descubrió a un grupo criminal que tenía entre sus víctimas a mujeres migrantes, incluidas seis venezolanas menores de edad a quienes presuntamente explotaba sexualmente incluso dentro de una cárcel.

“Antes no hemos investigado un caso así”, dijo el lunes a The Associated Press el coronel Manuel Díaz, jefe de la división de investigación de trata de personas. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario indicó que indaga los acontencimientos, y la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, dijo que el caso es “tremendamente grave” por haber ocurrido en el interior de una prisión.