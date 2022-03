Pentágono vincula fallas en liderazgo a casos de violencia

Alex Brandon/AP

WASHINGTON (AP) — Las bases militares estadounidenses con un alto riesgo de agresión sexual, acoso y otros comportamientos dañinos a menudo tienen líderes que no entienden de prevención de la violencia, no le dan prioridad y se enfocan más en su misión que en su gente, concluyó una revisión del Pentágono.

La revisión incluyó 20 bases en Estados Unidos y Europa, incluidas 18 con algunos de los problemas más graves identificados en encuestas. Se descubrió que las fallas eran peores en varias bases en Alemania y España, donde no había líderes ni recursos clave. Altos funcionarios de defensa describieron el informe a The Associated Press bajo condición de anonimato antes de que se hiciera público.