Papa cuestiona alcance de periodistas internos del Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco retó el lunes a los periodistas del Vaticano a justificar su labor, preguntándoles cuántas personas realmente consumen sus noticias, en una crítica a la oficina que le cuesta a la Santa Sede más que todas sus embajadas en el mundo.

Francisco visitó el Dicasterio para la Comunicación y las oficinas de Radio Vaticano y del diario L’Osservatore Romano, que celebra su 160 aniversario. Al parecer, el papa aprovechó la ocasión para poner mano dura en un momento en que la Santa Sede pasa por una complicada época financiera.

Ante una gran escasez de fondos de pensiones y un déficit pronosticado de 50 millones de euros (61 millones de dólares) para este año, Francisco ha ordenado recortes salariales de entre el 3% y el 10% para los empleados del Vaticano, tanto laicos como religiosos, y suspendió los bonos por antigüedad durante dos años.

Francisco ha prometido no despedir a nadie para compensar la crisis económica ocasionada por el COVID-19 y el cierre debido a la pandemia de una de las principales fuentes de ingresos de la Santa Sede: la venta de boletos para los museos del Vaticano.

Sin embargo, en una especie de advertencia al personal de comunicación del Vaticano, el papa empezó sus comentarios espontáneos del lunes con una pregunta incisiva:

“Hay muchos motivos para preocuparse sobre Radio, L’Osservatore, pero una que llega a mi corazón: ¿Cuántas personas escuchan Radio? ¿Cuántas personas leen L’Osservatore Romano?”, preguntó Francisco.

Agregó que su trabajo era bueno, sus oficinas eran agradables y organizadas, pero dijo que existía un “peligro” de que su trabajo no llegara a donde se suponía que debía llegar. Les advirtió no caer víctimas de una funcionalidad “letal” en donde actúan, pero en realidad no logran nada.

La pregunta se ha hecho en varias ocasiones, ya que la oficina de comunicación del Vaticano consume más presupuesto que cualquier otro departamento. Según las cifras más recientes, el Dicasterio para la Comunicación contaba con un presupuesto de 43 millones de euros (52,5 millones de dólares) para 2021, aproximadamente 20% del presupuesto total.

Sus gastos son mayores que los 10 departamentos más pequeños del Vaticano juntos.

Desde hace mucho tiempo, el Vaticano ha justificado los costos porque sus operaciones de comunicación están al centro de la principal misión de la Santa Sede: llevar el mensaje de la fe católica a todas las esquinas del mundo.