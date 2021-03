Pandemia causa trastornos psicológicos en menores de edad

BERLÍN (AP) — Pollina Dinner regresó a la escuela a fines de febrero, tras un cierre de dos meses por el coronavirus. La niña de nueve años estaba encantada de volver a ver a sus amigas y maestros, pero no oculta las secuelas del confinamiento.

“No le temo al coronavirus. Lo que me asusta es que todo siga como hasta ahora, que mi escuela vuelva a cerrar, que no pueda ver a mis amigos, que no pueda ir al cine con mi familia”, declaró la niña, respirando hondo, como resignada, mientras señalaba su barbijo. “Tener que usar este tapabocas es peor que el cierre de todos los negocios”.