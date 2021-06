Ola de contagios presiona a cementerios de Uruguay

MONTEVIDEO (AP) — Uruguay es uno de los países con mayor mortalidad por coronavirus del mundo desde mediados de abril. En mayo de 2019, Montevideo había enterrado o cremado a 765 personas, pero en mayo fueron 1079, o que se traduce en un aumento de 41%.

Santiago Rodríguez lo sabe de primera mano. El viernes, poco antes de recibir a The Associated Press, enterró a su suegro, que no logró recuperarse del coronavirus. Rodríguez es médico y funcionario de carrera de la Intendencia de la capital uruguaya y director de la necrópolis más grande del país: el Cementerio del Norte, construido en 1929.