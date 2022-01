Opositor ruso encarcelado llega al Festival de Sundance

of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

NUEVA YORK (AP) — Pocas horas después de que las autoridades rusas agregaron oficialmente a Alexei Navalny al registro de terroristas y extremistas del país, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance un nuevo documental sobre el líder de la oposición rusa encarcelado.

“Navalny” se agregó al festival en el último minuto y se anunció justo el día antes de su estreno virtual el martes por la noche en Sundance. Dirigida por Daniel Roher, la película se hizo cuando Navalny, el crítico más feroz del presidente ruso Vladimir Putin, se recuperaba en Alemania a fines de 2020 y principios de 2021 de un intento de asesinato por envenenamiento con una neurotoxina.

Navalny ha dicho que el Kremlin fue el responsable, y lo han confirmado funcionarios de inteligencia estadounidenses e informes de prensa que rastrearon a los agentes que lo atacaron hasta el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. El agente neurotóxico utilizado en el ataque, Novichok, es una reliquia de la Guerra Fría que Rusia ha utilizado antes con disidentes. Las autoridades rusas lo han negado.

“Navalny”, que HBO Max y CNN distribuirán en los próximos meses, se mantuvo en secreto hasta principios de este mes. Durante la realización de la película, su equipo se refirió a ella bajo el título provisional “Untitled LP9”. Los productores dijeron que aludía a un apodo que han visto que la agencia de seguridad de Rusia usa para Novichok: “Love Potion No. 9”.

El estreno de la película se produjo justo en medio de un punto de inflexión para Rusia. “Navalny” debutó mientras aumentaba la presión sobre el dirigente encarcelado desde hace más de un año, y mientras aumentan las tensiones por el despliegue de tropas rusas a lo largo de las fronteras con Ucrania.

Para el cineasta canadiense Roher, esas circunstancias hacen que “Navalny”, el documental de mayor resonancia sobre una figura política fundamental, sea urgente.

“Mientras más aparezca su nombre en los titulares, mientras en más portadas de revistas aparezca, a más personas llegue esta película, más seguro estará él”, dijo Roher en una entrevista el miércoles. “Será más difícil para el régimen asesinarlo en prisión si está ocupando un espacio en la conversación global. Creo que eso es lo que busca hacer nuestra película: asegurarse de que su nombre esté en el candelero”.

Cuando se anunció en un principio el documental, Navalny publicó en Instagram que esperaba asistir al estreno con esmoquin y una copa de champaña.

“Pero lo pasaré, como de costumbre, con botas, un uniforme de prisión y una taza de té”, dijo Navalny, quien cumple una sentencia de dos años y medio por violar las condiciones de su libertad condicional tras una condena por fraude de 2014. El martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la designación de Navalny como terrorista era “preocupante” y un “nuevo agravante” en las medidas del gobierno contra las figuras de la oposición.

El documental de Roher, un thriller de la vida real estilo “Jason Bourne”, conduce directamente al arresto de Navalny en enero de 2021, cuando voló de regreso a Moscú para reanudar su campaña política a favor de elecciones democráticas en Rusia y para derrocar a Putin. A esto siguieron protestas masivas y una represión a nivel nacional.

Entre tanto, él y el periodista búlgaro Christo Grozev del sitio web de investigación digital Bellingcat buscaron detalles del ataque con agente neurotóxico y las personas que lo llevaron a cabo. En la escena más notable de la película, Navalny llama directamente a varios de sus posibles agresores. En una llamada en broma, se hace pasar por un superior enojado y le cuentan todos los detalles de la misión.

“Recuerdo estar sentado allí diciendo: ‘OK, tenemos suficiente batería en la cámara. Todavía estamos rodando. Él está enfocado. Mantenlo firme. Enfócate en la acción, enfócate en las caras, enfócate en los ojos. Solo sigue filmando’”, dijo Roher. “Comprendí de inmediato que esto era lo más importante que filmaría en mi vida”.

Roher no sabía exactamente cuál era la conversación en ese momento, ya que era en ruso, pero notó que la jefa de investigación de Navalny, Maria Pevchikh, quedó boquiabierta. Después, se enteró de lo que había filmado.

“Corríamos como pollos con la cabeza cortada. Le gritaba a Odessa (Rae), la productora, que llamara a la policía y consiguiera protección para la casa”, dice Roher.

Pero el episodio también cristalizó algo más para el cineasta.

“Estos tipos son idiotas. Como se indica en la película, se comunican por teléfono y cuentan todo el complot para asesinar a Navalny”, dijo Roher. “Probablemente soy súper ingenuo y no tengo idea de lo que me espera, especialmente a medida que esta película se distribuya por el mundo. Pero estos tipos no parecen ser demasiado vivos”.

La hija de Navalny, Daria, asistió a la función de la película el martes por la noche en Los Ángeles. Durante una sesión de preguntas y respuestas tras el estreno, dijo: “Mi papá está bien. Está emocionado de ver la película, si es que alguna vez puede verla”.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.