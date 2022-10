CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

Pfizer no admitió que vacuna contra COVID-19 nunca fue probada

LA AFIRMACIÓN: Pfizer admitió ante el Parlamento Europeo que no probó la vacuna contra el COVID-19 antes de ponerla a disposición del público.

LOS HECHOS: Falso. Janine Small, presidenta de mercados internacionales de Pfizer, dijo el 10 de octubre al Parlamento Europeo que Pfizer no sabía si su vacuna COVID-19 prevenía la transmisión del virus antes de que ingresara al mercado en diciembre de 2020, pero no dijo que la vacuna no hubiera sido probada del todo.

Después de que Small testificara ante el Comité Especial sobre la Pandemia de COVID-19 del Parlamento Europeo, en redes comenzaron a circular afirmaciones falsas asegurando que Pfizer había puesto la vacuna a disposición del público sin haberla probado antes.

Éstas publicaciones incluyen un video en el que se muestra el intercambio entre Rob Roos, miembro del Parlamento Europeo Holandés, y Small. En el encuentro, Roos le pregunta a Small si la vacuna se probó para prevenir la transmisión y ésta responde: “No, realmente teníamos que movernos a la velocidad de la ciencia para poder entender lo que estaba pasando en el mercado”.

Pero Pfizer sí probó sus vacunas. Paola Fontanelli, directora global de Comunicación con Medios en Latinoamérica para Pfizer rechazó que estas afirmaciones fueran reales y aclaró que la vacuna de la farmacéutica sí fue testeada para probar su eficacia contra la enfermedad, como lo han comunicado desde 2020.

“Nuestro emblemático ensayo clínico de fase 3 fue diseñado para evaluar la eficacia de BNT162b2 para prevenir la enfermedad causada por el SARS-CoV2, incluida la enfermedad grave”, explicó Fontanelli a The Associated Press a través de un correo electrónico. "El ensayo clínico cumplió dos criterios de valoración críticos, incluyendo el criterio de valoración de la eficacia, que es la prevención de la infección sintomática confirmada por COVID-19, y el criterio de valoración secundario, que es la prevención de la enfermedad grave”.

A lo que se refería Small durante su audiencia con el Parlamento Europeo era que Pfizer no realizó pruebas sobre la eficacia de la vacuna contra la transmisión del SARS-CoV-2.

Algunos usuarios de Twitter, incluido Roos, compartieron el video con las declaraciones de Small como si se trataran de una revelación, pero Pfizer nunca afirmó que su ensayo clínico, en el que se autorizó el uso de la vacuna, evaluara el efecto de la vacuna en la transmisión. De hecho, poco antes del lanzamiento de la vacuna, el director ejecutivo de la compañía enfatizó que aún se estaba evaluando.

“Los ensayos de BNT162b2 (Comirnaty) no fueron diseñados para evaluar la eficacia de la vacuna contra la transmisión del SARS-CoV-2”, enfatizó Fratinelli a AP.

Un estudio financiado por Pfizer y el fabricante de vacunas alemán BioNTech publicado en el New England Journal of Medicine el 10 de diciembre de 2020, un día antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgara a Pfizer la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19, no incluye datos sobre la eficacia de la vacuna para reducir la transmisión del virus.

La FDA declaró en un comunicado de prensa del 11 de diciembre de 2020 anunciando la autorización de la vacuna de Pfizer que “en este momento, no hay datos disponibles para determinar cuánto tiempo la vacuna brindará protección, ni hay evidencia de que la vacuna previene la transmisión del SARS-CoV-2 de persona a persona”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron en agosto pasado que recibir sólo la primera o las dos dosis de una vacuna contra el COVID-19 “brinda una protección mínima contra la infección y la transmisión” y que estar al día con todas las dosis de refuerzo recomendadas “brinda un período transitorio de mayor protección contra la infección y la transmisión después de la dosis más reciente, aunque la protección puede disminuir con el tiempo”.

El Dr. Paul Offit, miembro del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA, explicó que si bien las vacunas proporcionan anticuerpos neutralizantes, que ayudan a proteger contra las infecciones, esos tipos de anticuerpos disminuyen rápidamente, incluso cuando la protección contra enfermedades graves continúa.

“Cuando se recibe una vacuna claramente se reduce la posibilidad de infectarse”, dijo Offit, quien también es director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. “Y, por lo tanto, disminuye la posibilidad de contagiar a otros. Pero no es de ninguna manera absoluto”.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Putin no ha sido destituido de la presidencia de Rusia tras explosión

LA AFIRMACIÓN: El presidente ruso Vladimir Putin fue destituido del cargo tras el derrumbe parcial de un puente que une la anexionada península de Crimea con Rusia a raíz de una explosión.

LOS HECHOS: Este 8 de octubre una explosión provocó el derrumbe parcial del puente que une la anexionada península de Crimea con Rusia, dañando una arteria de abastecimiento clave para el tambaleante esfuerzo bélico del Kremlin en el sur de Ucrania.

Las autoridades rusas dijeron que la explosión fue causada por un camión bomba y que tres personas murieron.

El presidente del Parlamento de Crimea respaldado por el Kremlin acusó de inmediato a Ucrania de estar detrás de la explosión, aunque el gobierno ruso no secundó el señalamiento, reportó AP.

Las autoridades ucranianas habían amenazado repetidamente con atacar esa obra de infraestructura y algunas celebraron el ataque, pero Kiev no se atribuyó la responsabilidad.

Un video que circula en Facebook dice erróneamente que Putin fue destituido de la presidencia rusa luego de la explosión.

La publicación con la afirmación equivocada presenta la información de la supuesta destitución de Putin como de “último minuto”.

Pero no es verdad que Putin haya sido removido de la presidencia rusa. AP no encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales del Kremlin ni en registros periodísticos de que haya sucedido algo así.

Al contrario, comunicados oficiales del gobierno ruso posteriores a la explosión que ocasionó el derrumbe parcial del puente han reportado sobre las actividades oficiales de Putin como jefe del Ejecutivo ruso.

Por ejemplo, el 17 de octubre el Kremlin informó de una reunión entre Putin y Oleg Skufinsky, jefe del Servicio de Registros Estatales.

También el 14 de octubre, tras una visita a Kazajistán, Putin encabezó una rueda de prensa en la que respondió preguntas a reporteros sobre sus actividades en ese país y sobre el conflicto bélico con Ucrania.

Comunicados difundidos por el Kremlin el 12 y 13 de octubre también informaron sobre las actividades de Putin como presidente de Rusia.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

China no ha atacado a Rusia por bombardeos en Kiev

LA AFIRMACIÓN: China lanzó un ataque militar en contra de Rusia en represalia por bombardeos rusos en Kiev, capital de Ucrania.

LOS HECHOS: Tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, en redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas relacionadas con el conflicto bélico que AP ha verificado.

Por ejemplo, un video en Facebook afirma erróneamente que China lanzó un ataque en contra de Rusia tras bombardeos recientes lanzados por las fuerzas armadas rusas en contra de Kiev.

La publicación dice que la información del supuesto ataque chino a Rusia es de “último minuto”.

Pero no es verdad que China haya lanzado un ataque en contra de Rusia. La AP no encontró ninguna evidencia de las comunicaciones oficiales del gobierno de que haya sucedido algo así.

Tampoco existen registros periodísticos de que un incidente como ese haya ocurrido.

Además, el video en la publicación utiliza imágenes de distintos eventos que no proveen ninguna evidencia del supuesto ataque chino.

La grabación muestra imágenes que no tienen relación con las afirmaciones falsas contenidas en la publicación. Por ejemplo, el video incluye una grabación de un desfile militar organizado por Corea del Norte en abril pasado.

Además, desde que inició la invasión el gobierno del presidente Xi ha evitado criticar las acciones militares rusas en Ucrania. Incluso, China y Rusia organizaron en septiembre ejercicios militares en los que refrendaron los lazos entre ambas naciones.

También recientemente China se ha manifestado a favor de resolver la crisis de forma pacífica.

Por ejemplo, el 10 de octubre, Mao Ming, vocera del ministro de Relaciones Exteriores de China, dijo en una conferencia de prensa que el gobierno chino apoya “todos los esfuerzos” para lograr la paz tras la invasión.

Pero la funcionaria nunca hizo alusión a algún ataque de China contra Rusia en represalia por bombardeos recientes en contra de Ucrania.

— Marcos Martínez Chacón

____

Actor mexicano no fue encarcelado por robar millones de pesos

LA AFIRMACIÓN: El 18 de octubre se dio a conocer que el actor mexicano Diego Luna fue encarcelado por robar 160 millones de pesos (casi ocho millones de dólares). El presidente Andrés Manuel López Obrador festejó la detención.

LOS HECHOS: No hay reportes oficiales ni mediáticos de que Luna haya sido encarcelado recientemente. La publicación hace referencia a una acusación que se hizo en 2021 en contra de una asociación civil de la que Luna forma parte. Dicha acusación no derivó en ningún tipo de investigación oficial y tampoco en una detención.

Una publicación compartida en Facebook el pasado martes señala: “¡Directo al bote! ¡Cae famoso actor! ¡Robó 160 millones! Hoy fgr revela esto amlo y México festejan”.

El mensaje está acompañado de un video cuya portada muestra el rostro de López Obrador del lado izquierdo, en medio aparece Luna con los ojos cubiertos por un cuadro negro y del lado izquierdo aparece Santiago Nieto, actual procurador general de justicia de Hidalgo y extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Abajo se lee la leyenda “Va directo al bote. UIF cancela sus cuentas”.

En la grabación se escucha a un hombre decir: “Ya salió el peine, Diego Luna y Gael García (Bernal) recibieron 160 millones de pesos del PRIAN entre 2005 y 2016”. La palabra PRIAN es una referencia a la alianza política del PRI y el PAN, dos partidos que en su momento fueron contrarios entre sí.

Posteriormente se asegura falsamente “ahora algo criminal se acaba de revelar” y se señala que los actores Gael García Bernal y Diego Luna recibieron millones de pesos de los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Pero esa acusación se publicó en un medio de comunicación pro López Obrador el 13 de septiembre de 2021 y no recientemente como se asegura en la publicación.

Además, aunque la historia se titula “El PRIAN dio más de 160 MDP a Gael García y Diego Luna”, en el texto no se exhiben evidencias que prueben la afirmación.

Lo único que se incluye son entrevistas con dos exempleados que aseguran que Ambulante.org, (asociación de la que forman parte García y Luna), recibió grandes cantidades de dinero durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto. En el texto no se menciona que García o Luna estén siendo investigados por la UIF o alguna otra autoridad.

También en la historia se muestran capturas de pantalla de documentos extraídos de los reportes de Donatarias Autorizadas emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En estos aparecen las cantidades de dinero que recibió Ambulante de 2009 a 2018.

Según estos documentos dicha asociación civil habría recibido más de 35 millones de pesos (más de un millón de dólares) en la administración de Calderón y más de 133 millones (6,6 millones de dólares) en el sexenio de Peña Nieto, además de más 10 millones (unos 497.000 dólares) en el sexenio de López Obrador, hasta septiembre de 2021. Pero en ninguno de los pantallazos aparece quién donó y qué cantidad.

En su momento Ambulante informó en un comunicado que “todos los fondos que recauda Ambulante son para uso exclusivo de sus operaciones y su objeto social” y que ni García ni Luna habían recibido “un solo peso”. También señaló que los recursos son resultado de las convocatorias que emiten tanto instituciones gubernamentales como privadas.

“Estas asignaciones se dan mediante mecanismos formales, a través de los cuales se han beneficiado cientos de otros proyectos culturales en México. Dichos apoyos son producto de un esfuerzo recaudatorio que ha sido exitoso gracias a la confianza pública en Ambulante”, dice el comunicado de la asociación civil.

La AP no encontró ningún comunicado oficial o mediático que confirmara la detención de Luna o de García. Tampoco encontró reportes oficiales que prueben que la acusación hecha a Luna y a García haya derivado en una investigación por parte de la UIF ni en 2021 ni en 2022.

Tampoco se encontraron declaraciones recientes de López Obrador festejando la detención de Luna o de ningún otro actor.

— Abril Mulato

____

Hackeo a gobierno mexicano no reveló simulación en viaje presidencial

LA AFIRMACIÓN: Un video revela que un viaje realizado en 2021 en un tren por el presidente López Obrador, hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), fue falso. La grabación, difundida tras un hackeo al gobierno mexicano, muestra cómo individuos operaron el tren desde el exterior para simular el movimiento del vagón.

LOS HECHOS: López Obrador sí viajó en un tren hacia el nuevo aeropuerto en diciembre de 2021. La grabación en la que individuos simulan el movimiento de un vagón circula en internet desde junio de ese año, meses antes del viaje presidencial.

A fines del mes pasado el gobierno mexicano confirmó que un gran cúmulo de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana (Sedena) fueron extraídos por un grupo de hackers llamado Guacamaya, integrado por elementos anónimos.

El grupo habría robado 10 terabytes de información que incluyen correos electrónicos de las fuerzas armadas de México, El Salvador, Perú, Colombia y Chile y de la Policía Nacional salvadoreña.

Durante las últimas semanas diversos medios mexicanos han difundido información sobre los archivos sustraídos de la Sedena relacionados con la salud de López Obrador, actividades de inteligencia y de combate a grupos criminales y la participación de los militares en proyectos del gobierno.

Una publicación que circula en Facebook dice erróneamente que el video que muestra a individuos simulando el movimiento de un vagón forma parte de los archivos filtrados tras el hackeo y que éste revela que el viaje en tren de López Obrador en 2021 fue falso.

Pero no es verdad que el video haya sido filtrado por los hackers ni que esté relacionado con el viaje en tren de López Obrador hacia el AIFA.

En primer lugar, la grabación que muestra al grupo de individuos simulando el movimiento del vagón circula en internet desde junio de 2021, siete meses antes de la visita de López Obrador al nuevo aeropuerto. La grabación ha sido compartida en sitios de memes y contenido satírico para explicar cómo se graban algunas escenas de trenes en cintas cinematográficas.

El 5 de diciembre de 2021 López Obrador publicó en sus redes sociales un video de un recorrido de supervisión de obras de movilidad hacia el nuevo aeropuerto. En él aparece sentado al lado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y funcionarios estatales y federales.

Tras la publicación de esta grabación en aquel año, algunos usuarios aseguraron erróneamente que el presidente y sus acompañantes no habían viajado en tren, que en realidad se habían subido a un simulador.

Pero la realidad es que los funcionarios se subieron a un tren que facilitó la empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex) para realizar un recorrido de algunos kilómetros en las vías que están en la zona.

Desde diciembre de 2021 fuentes de Ferromex confirmaron a AP que el recorrido de supervisión se realizó en un “carro observatorio” de la empresa. Detallaron que las vías que se utilizaron pertenecen a la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México (Ferrovalle).

— Marcos Martínez Chacón

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck