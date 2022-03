NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Fotografía no se tomó en inauguración de nuevo aeropuerto internacional en México

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a personas a las que se les ofrecieron contraprestaciones para participar en la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en México. En la imagen aparecen cargando una bolsa con comida y bebidas.

LOS HECHOS: The Associated Press reportó que el 21 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la inauguración del nuevo y polémico aeropuerto internacional de la Ciudad de México, una de sus cuatro obras emblemáticas.

Al igual que otras obras de la actual administración, el AIFA no ha estado exento de críticas.

En las redes sociales, después de la inauguración, algunos usuarios cuestionaron el tiempo que los viajeros tardarán en llegar al aeródromo, otros la premura con la que se inauguraron las obras y algunos más las instalaciones del lugar.

Hubo también quien aseguró que al evento habían asistido “acarreados”, es decir, personas que recibieron algún tipo de contraprestación por ir. En Twitter, usuarios acompañaron la afirmación con una imagen donde se ve a algunas personas caminando que llevan en la mano una bolsa con bebidas y alimentos.

Sin embargo, la fotografía no se tomó el 21 de marzo de este año. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que en realidad circula en la web desde el 1 diciembre de 2019.

En ese entonces, usuarios la utilizaron para señalar que el gobierno de López Obrador había llevado “acarreados” al festejo de un año de gobierno que el presidente realizó en el Zócalo de la Ciudad de México.

López Obrador canceló un costoso proyecto vanguardista de aeropuerto iniciado por su predecesor sobre un pantano en el extremo este de la ciudad, mucho más cerca del centro, y decidió construir la nueva terminal en suelo más firme hacia el norte. Se proyecta que esta costará 4.100 millones de dólares, lo que, según López Obrador, representa un ahorro en comparación con el proyecto que iba a estar en el sitio pantanoso.

El nuevo aeropuerto funcionará en conjunto con el aeropuerto existente de la Ciudad de México.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Línea ferroviaria al nuevo aeropuerto de México estará lista en 2023

LA AFIRMACIÓN: El tren que llegará al AIFA desde la estación Buenavista en la Ciudad de México no existe. Las afirmaciones que se hicieron a fines de 2021 sobre que el presidente mexicano había simulado viajar en un tren durante una visita al aeródromo eran ciertas.

LOS HECHOS: El gobierno mexicano nunca informó que el tren que transportará a viajeros al aeropuerto estría listo el 21 de marzo de 2022, día de la inauguración de la terminal aérea.

Desde diciembre de 2021 el mandatario informó que el tren que viajará desde la estación Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles y que contará con seis estaciones -Lechería, Cueyamil, Los Agaves, Nextlalpan y Jaltocán- estará listo en agosto de 2023.

Hasta el 24 de marzo de 2022 ninguna fuente oficial ha informado que el tren vaya a estar listo antes de esa fecha.

Tras el evento de inauguración del AIFA, en las redes sociales algunos usuarios criticaron las instalaciones del lugar. Algunos de ellos señalaron falsamente que el tren que transportará a viajeros al aeropuerto no existía y que las afirmaciones que circularon en 2021 de que el presidente había “simulado” viajar en un tren eran ciertas.

El pasado 5 de diciembre López Obrador publicó en sus redes sociales un video de un recorrido de supervisión de obras de movilidad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En él aparece sentado al lado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y en el vagón se ve a otros funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México.

Tras la publicación de esa grabación algunos usuarios aseguraron erróneamente que el presidente y sus acompañantes no habían viajado en tren, que en realidad se habían subido a un simulador.

Pero la realidad es que los funcionarios se subieron a un tren que facilitó la empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex) para realizar un recorrido de algunos kilómetros en las vías que están en la zona.

Desde diciembre de 2021, fuentes de Ferromex confirmaron a AP que el recorrido de supervisión se realizó en un “carro observatorio” de la empresa.

Detallaron que las vías que se utilizaron pertenecen a la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México (Ferrovalle).

— Abril Mulato

Instituto electoral mexicano imprimió boletas suficientes para consulta

LA AFIRMACIÓN: El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha informado a ciudadanos que supervisarán las casillas de votación este 10 de abril en la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador que limitará a 100 el número de boletas por casilla. Cuando se agoten las 100 boletas ya no se permitirá participar a más votantes.

LOS HECHOS: Publicaciones en redes afirman falsamente que el INE ha informado a los ciudadanos que supervisarán las casillas en la consulta del 10 de abril que sólo entregará 100 boletas por centro de votación.

Estas dicen erróneamente que cuando se agoten esas 100 boletas ya no se permitirá participar a más votantes y que esta información está siendo diseminada por capacitadores del INE a quienes serán voluntarios en las casillas.

En México, en cada elección los ciudadanos son convocados por el INE para desempeñarse voluntariamente como funcionarios encargados de la supervisión y conteo de votos en las casillas electorales.

Pero, en primer lugar, el INE ha reiterado a través de su redes sociales oficiales que es falso que limitará a 100 el número de boletas electorales en cada casilla.

También el 18 de marzo en una sesión del consejo general de INE, Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo electoral, recalcó que han sido impresas más de 94 millones de boletas para la consulta de revocación de mandato.

El número de boletas corresponde al total de personas enlistadas en el padrón electoral, que corresponde al número de ciudadanos elegibles para votar en México.

“Cada casilla tendrá el número de boletas correspondiente al número de ciudadanos enlistados en ellas para votar, quien diga lo contrario, seamos honestos, miente”, declaró en la sesión.

Córdova agregó que las boletas ya están siendo distribuidas alrededor del país para que estén disponibles el día de la consulta.

La realización de la consulta de revocación de mandato es una de las promesas de campaña de López Obrador, quien ha sido el principal promotor de que el ejercicio ocurra este año.

Críticos del presidente han cuestionado que se lleve a cabo la consulta por su costo, que ascendería a unos 1.700 millones de pesos, equivalentes a 83,8 millones de dólares.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

México no se convertirá en dictadura si no procede revocación de mandato

LA AFIRMACIÓN: Si en la consulta de revocación de mandato del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se determina que el ejercicio no es válido por falta de participación o la mayoría vota porque el mandatario siga en su cargo, México se convertirá en una dictadura como la de Cuba o Venezuela.

LOS HECHOS: En cualquiera de los dos escenarios lo único que sucederá, según lo establecido por la ley, es que López Obrador seguirá ocupando su cargo como presidente hasta que termine su periodo en 2024.

El próximo 10 de abril México celebrará el primer referendo de revocación de mandato en el cual podrán participar todos los mexicanos mayores de 18 años que cuenten con su credencial de elector.

A través de este ejercicio de participación la ciudadanía determinará si el presidente López Obrador concluirá antes su periodo de gobierno.

En redes tanto seguidores como detractores de López Obrador han promovido la participación en la consulta. Los primeros llaman a los ciudadanos a votar para que el presidente termine su periodo y los segundos invitan a removerlo criticando sus acciones diplomáticas, las obras emblemáticas de su administración y su cercanía con gobiernos de izquierda.

De estos últimos, algunos han publicado un gráfico que dice: “Salgamos a votar este 10 de abril”. Abajo aparecen dos casillas. En la primera se indica que, si más del 40% de las personas inscritas en el listado nominal vota y gana, “México sigue siendo México”, pero también que si más del 40% de las personas inscritas en el listado votan y pierden “México se convierte en dictadura como Venezuela y Cuba”.

En la segunda casilla dice que, si no se vota, México también se convierte en dictadura.

Pero esto no es correcto. La Ley Federal de Revocación de Mandato señala que el ejercicio de participación sirve para determinar “la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República”.

En ningún momento se menciona que el mandatario podrá reelegirse o que podrá prolongar su periodo constitucional en la presidencia si la revocación no procede -ya sea por falta de participación o porque la mayoría de los ciudadanos voten en contra-.

La Oficina de Comunicación Social del INE, el encargado de la organización, desarrollo y cómputo de la consulta, dijo a AP vía telefónica que esa información es errónea.

Señaló que para que haya una consecuencia en el mandato de López Obrador debe participar al menos el 40% de la ciudadanía en la lista nominal y que, de no ser así, el resultado no tendrá ningún efecto. Agregó que la revocación de mandato sólo procederá si de ese 40% que participó, la mayoría absoluta (50% + 1) opta por esta opción. “Si no es así el presidente se mantiene hasta concluir su mandato”.

Karla Garduño, vocera del organismo, agregó: “Además la pregunta (que se presentará en las boletas de la consulta) es muy clara, (dice) ‘¿Estás de acuerdo en que, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?’”.

En su artículo 60, la Ley de Revocación de Mandato establece que, si los resultados de la jornada indican que procede la revocación, el titular de la Presidencia de la República será separado definitivamente del cargo cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación.

“Una vez hecho lo anterior, se procederá de forma inmediata según lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la constitución”, dice la legislación.

Este artículo establece que será el Congreso quien nombrará al presidente interino o sustituto que “deberá concluir el periodo respectivo”, en un término no mayor a 60 días, y que mientras esto ocurre el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

— Abril Mulato

Dolencia de Nadal no está ligada a vacuna contra el COVID-19

LA AFIRMACIÓN: El dolor de pecho que experimentó el tenista español Rafael Nadal durante la final del Indian Wells que perdió ante Taylor Fritz en California, Estados Unidos, es un efecto secundario de la vacuna contra el COVID-19.

LOS HECHOS: Nadal declaró que sufría dolores en el pecho pero nunca mencionó la vacuna. Este 22 de marzo publicó un tuit explicando la causa: una fisura por estrés en una de las costillas, que lo obligará a estar entre 4 y 6 semanas de baja.

El 20 de marzo, Nadal, de 35 años, recibió tratamiento durante la final y posteriormente dijo que empezó a sentir molestias en la zona pectoral. Mencionó que no estaba seguro sobre la causa, pero que las molestias le impidieron respirar con normalidad.

“Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo”, declaró en conferencia de prensa. Agregó que sentía dolores similares a agujas.

La declaración fue retomada por cuentas de usuarios antivacunas en las redes sociales para asegurar que la causa era un efecto secundario de la vacuna contra el COVID-19.

Pero la vacuna contra el COVID-19 no tiene nada que ver con su dolencia.

Nadal nunca mencionó la vacuna en la conferencia y el 22 de marzo, cuando volvió a España, publicó un hilo de tuits explicando que se trataba de una lesión en una costilla.

“Hola a todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias”, dice el primer tuit.

En un segundo mensaje, detalla la causa del dolor: “Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste tras el inicio de temporada que he tenido tan buena”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los efectos secundarios de las vacunas se pueden presentar en los primeros 30 minutos y, en el caso de efectos más adversos, en los primeros días.

“Es infrecuente que los problemas de salud que se producen después de recibir una vacuna estén realmente causados por la propia vacuna. La mayoría de las veces, los problemas de salud que aparecen tras la vacunación son casuales y no tienen ninguna relación con la misma”, dice en su portal informativo sobre COVID-19.

— Rafael Cabrera

Putin no reveló conspiración de EEUU en conferencia

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente de Rusia, Vladimir Putin, revelando en una conferencia de prensa un plan impulsado por el gobierno de Estados Unidos para despoblar el planeta a través la promoción del aborto y una agenda pro-LGBT.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Los subtítulos del video no corresponden a lo que realmente dijo el mandatario ruso en la rueda de prensa. Además, el video con los subtítulos equivocados tiene su origen en un canal de YouTube dedicado a diseminar contenido satírico.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook incluyen el video de la rueda de prensa para decir falsamente que Putin reveló un plan impulsado por Estados Unidos para despoblar el planeta a través de la promoción del aborto y una agenda a favor de la comunidad LGBT.

Las publicaciones han sido compartidas recientemente sin especificar cuándo ocurrió la conferencia ni el sitio en el que habló Putin.

“Putin expone y destroza el plan Illuminati, el nuevo orden mundial”, dice una de las publicaciones con el video que contiene los subtítulos erróneos.

Promotores de teorías de conspiración han dicho que existe una supuesta sociedad secreta llamada Illuminati que busca la dominación mundial.

Pero, en primer lugar, Putin no hizo tales declaraciones en la conferencia de prensa que aparece en el video y tampoco se trata de un hecho ocurrido recientemente, sino el 31 de agosto de 2013.

Al hacer reversiones de fotogramas del video en Google, AP corroboró que se trata de una conferencia ofrecida aquel año por Putin a medios de comunicación en la ciudad rusa de Vladivostok.

De acuerdo con reportes de AP, en la conferencia Putin lanzó una advertencia al entonces presidente estadounidense Barack Obama para que no se apresurara a lanzar ataques contra Siria, no habló sobre una conspiración estadounidense para despoblar el mundo.

La advertencia ocurrió en medio de sospechas de la comunidad internacional de que el gobierno del presidente sirio Bashar Assad había lanzado ataques con armas químicas en contra de la población en Damasco, la capital siria, el 21 de agosto de ese año.

Cifras oficiales del gobierno estadounidense indicaron que 1.429 personas murieron en el ataque, incluidos 400 niños.

Además, AP comprobó que el video con los subtítulos erróneos se originó en el canal de YouTube de un usuario identificado como Emmanuel Danann, con 1,38 millones de seguidores, donde la grabación fue publicada el 24 de septiembre de 2017 y aparece titulada con la palabra “parodia”.

Danann no respondió a una solicitud de AP sobre los subtítulos erróneos en el video.

— Marcos Martínez Chacón

