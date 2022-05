DETROIT (AP) — El director general de Tesla, Elon Musk, insinuó el lunes que le gustaría pagar por Twitter menos de los 44.000 millones de dólares que ofreció el mes pasado.

Musk dijo en una conferencia de tecnología en Miami que no descartaría un acuerdo a un precio más bajo, según un informe de Bloomberg News, que dijo haber visto una transmisión en vivo de la conferencia publicada por un usuario de Twitter.

También en la conferencia All In Summit, Musk estimó que al menos el 20% de las 229 millones de cuentas de Twitter son bots de spam.

Su intervención se produjo unas horas después de que Musk empezara a trolear al director general de Twitter, Paraj Agrawal, quien publicó una serie de tuits en los que explicaba cómo su empresa lucha contra los bots y cómo ha calculado sistemáticamente que menos del 5% de las cuentas de Twitter son falsas.

Los acontecimientos del día sustentaron las teorías de los analistas de que Musk quiere salir del acuerdo o está buscando un precio más bajo, en gran parte debido a la enorme caída en el valor de las acciones de Tesla, parte de las cuales prometió que servirían para financiar la adquisición de Twitter.

Las acciones de Twitter cerraron el lunes con una caída de algo más del 8%, en 37,39 dólares, situándose por debajo de donde estaban poco antes de que Musk revelara que era el mayor accionista de Twitter. Musk hizo la oferta de compra de Twitter por 54,20 dólares por acción el 14 de abril.

El viernes, Musk tuiteó que su plan de comprar Twitter estaba suspendido temporalmente mientras intentaba determinar el número de cuentas falsas en la red social. El director general de Tesla y SpaceX dijo que la suspensión era a la espera de detalles sobre cómo Twitter había calculado que las cuentas falsas representaban menos del 5% de sus usuarios.

​​En sus tuits del lunes, Agrawal reconoció que Twitter no es perfecto a la hora de detectar el spam. Escribió que todos los trimestres, la compañía ha hecho la estimación de menos del 5% de spam. “Nuestra estimación se basa en múltiples revisiones humanas de miles de cuentas que se muestrean al azar”, escribió Agrawal.

Los cálculos de los últimos cuatro trimestres fueron todos muy inferiores al 5%, escribió. “Los márgenes de error en nuestras estimaciones nos dan confianza en nuestras declaraciones públicas cada trimestre”.

Musk respondió con un emoji de excremento sonriente, y luego preguntó cómo los anunciantes de Twitter saben lo que están recibiendo por su dinero.

Las acciones de Tesla cerraron el lunes con una caída de casi el 6%, en 724,37 dólares. Las acciones han perdido cerca de un tercio de su valor desde la jornada bursátil anterior a que Musk revelara su participación en Twitter.

Musk no ha respondido hasta el momento mensajes enviados en busca de comentarios. All In Summit dijo en un correo electrónico que en los próximos días publicaría el video de la aparición de Musk.