Multan a periódico por silenciar historia sobre Trump

Un organismo de supervisión electoral de Estados Unidos multó el miércoles a la empresa propietaria del tabloide National Enquirer con 187.500 dólares por silenciar la historia de una exmodelo de Playboy que afirmó haber tenido un amorío con el ahora expresidente Donald Trump.

La Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) multó a A360 Media, antes conocida como American Media, por pagarle a la modelo Karen McDougal 150.000 dólares en agosto de 2016, diciendo que el pago se hizo para evitar que hiciera pública su historia antes de las elecciones presidenciales.

La FEC dijo que el “pago de la editorial a Karen McDougal para comprar los derechos de una historia de vida, combinado con su decisión de no publicar el artículo en consulta con un agente de Donald J. Trump y con el propósito de influir en las elecciones, constituía una contribución corporativa en especie prohibida por ley”.

Las leyes de financiamiento de campañas en Estados Unidos prohíben que las corporaciones cooperen con una campaña para influir en una elección.

La empresa propietaria no ha comentado al respecto. Una declaración enviada por correo electrónico de un representante de David Pecker, quien renunció como director ejecutivo de la editorial en 2020, decía que él no fue parte del acuerdo y no había pagado multa alguna.

Fiscales federales en Manhattan acordaron en 2018 no enjuiciar a American Media a cambio de su cooperación en una investigación de financiamientos de campaña. Esa investigación llevó a una pena de prisión de tres años para el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, quien instó a la editorial a obtener los derechos de la historia de McDougal y prometió reembolsarles el pago.

Cohen estuvo en la cárcel casi un año hasta que se le concedió prisión domiciliaria bajo el argumento del coronavirus. Desde entonces, ha hablado con frecuencia contra Trump y el miércoles tuiteó que estaba dispuesto a cooperar con los fiscales federales en cualquier otro juicio contra Trump o sus asociados.

El National Enquirer, conocido por su contenido enfocado en las celebridades, ocultó durante años las historias relacionadas con Trump y otras celebridades, comprando los derechos para publicar historias pero que luego no publicaba.

National Enquirer y A360 Media son propiedad del fondo de cobertura Chatham Asset Management. Chatham no ha hecho comentarios al respecto.