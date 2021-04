Miseria rural impulsa candidatura de maestro en Perú

CHUGUR, Perú (AP) — Pedro Castillo quedó convencido en medio de la pandemia del coronavirus que sus esfuerzos por enseñar en una aldea remota de los Andes eran inútiles: de sus 20 alumnos de quinto y sexto de primaria, sólo uno tenía un teléfono con pantalla táctil. Jamás llegaron las tabletas prometidas por el gobierno cuando cerraron las escuelas.

“Llamaba a mis alumnos que tienen celular básico y te contesta el papá desde la chacra: ‘no te puedes conectar con el niño’. Vuelves a llamar en la tarde o noche, no te contesta porque el niño está agotado, en su cama”, contó Castillo a The Associated Press desde su hogar, en un caserío del distrito de Anguía, el tercero más pobre de Perú.