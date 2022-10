Miles de migrantes se acumulan en pueblo del sur de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al sur de México, en un recóndito pueblo a más de 300 kilómetros de la frontera con Guatemala, opera un enorme campamento adonde miles de migrantes se preguntan cuál será su destino tras el reciente acuerdo para regular la llegada de venezolanos a Estados Unidos.

Cuando The Associated Press visitó San Pedro Tapanatepec —en el istmo y la parte más estrecha de México— en los primeros días de octubre, ya había allí unos 7.000 migrantes. El lunes, según su alcalde Humberto Parrazales, el número se había elevado a unos 14.000, el 75% venezolanos. La AP no pudo confirmar independientemente esta cifra.