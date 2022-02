México propone una pausa en su relación con España

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador escaló el miércoles la tensión con España al anunciar que su gobierno hará una pausa en las relaciones bilaterales luego de señalar a compañías energéticas de ese país de incurrir en “robos”, aunque descartó una ruptura de los lazos diplomáticos.

“Ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina al asegurar que el receso servirá para “respetarnos y que no nos vean cómo tierra de conquista”.