México: desarrollo y no violencia, ejes en Consejo Seguridad

CIUDAD DE MEXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el jueves a los integrantes de la ONU su voto de confianza para que México forme parte del Consejo de Seguridad y dijo que sus ejes de actuación serían la no violencia, evitar imposiciones de las grandes potencias y la cooperación al desarrollo para evitar que la gente se vea obligada a migrar.

“No queremos cooperación militar, no queremos que nos apoyen con helicópteros artillados, no queremos armamentismo, queremos cooperación para el desarrollo porque la paz es fruto de la justicia", afirmó. "México siempre votará a favor de la no violencia” y porque “en ningún conflicto se utilice la fuerza y se imponga el poder hegemónico de las potencias”.

México fue elegido la víspera para integrar por quinta vez en su historia el órgano de mayor poder de Naciones Unidas. También fue electo para formar parte del Consejo Económico y Social.

López Obrador garantizó su defensa de la autodeterminación, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la igualdad de los estados, principios a los que México se ha acogido, por ejemplo, para no pronunciarse en contra de gobiernos como el venezolano.

También mencionó el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt al comprometerse con las libertades básicas de expresión, culto y el derecho a vivir sin miedo y sin miseria.

Destacó además su intención de que la migración se aborde tangencialmente, ya que durante 2019 el freno a la migración ilegal se convirtió en la máxima exigencia de la administración de Donald Trump a México e incluso amenazó con imponer aranceles si no lo conseguía.

México endureció su política de contención de los centroamericanos con fuertes despliegues militares y aceptó que Estados Unidos devolviera a sus solicitantes de asilo pero también intentó que Washington se comprometiera a invertir más dinero en el sur del país y en Honduras, El Salvador y Guatemala, algo que no se consiguió.

“Hay que decir que no cumplió el gobierno estadounidense con el ofrecimiento de que iban a destinar inversión al sur sureste, pero nosotros sí hemos invertido”, dijo López Obrador la semana pasada.

El jueves insistió en que promoverán iniciativas para que las naciones ricas y organismos financieros internacionales apoyen a los más pobres y para que se pongan en marcha programas de desarrollo regional que generen oportunidades como alternativas a la emigración.