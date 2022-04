Mayoría de estadounidenses apoyan mascarillas en transportes

David Goldman/AP

FARGO, Dakota del Norte, EE.UU. (AP) — La mayoría de los estadounidenses sigue a favor del requisito de que las personas que viajan en aviones y otros transportes compartidos usen mascarillas, según un nuevo sondeo. La encuesta se conoce luego de que un juez federal suspendió el mandato del gobierno de que los usuarios empleen mascarillas al subir a transportes.

El sondeo realizado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que, pese a la oposición a ese requisito, que incluyó abuso verbal y violencia física contra los aeromozos, 56% de los estadounidenses están a favor de que las personas usen mascarillas en aviones, trenes y transporte público, comparado con 24% que se oponen y 20% que dicen que no están a favor ni en contra.