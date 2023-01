Marchas en 8 de 9 provincias de Bolivia por opositor preso

LA PAZ, Bolivia (AP) — En las ciudades capitales de al menos ocho de las nueve provincias de Bolivia marcharon el martes en demanda de la libertad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que está en prisión preventivamente con cargos de terrorismo.

En la segunda semana de protestas, las movilizaciones a favor del opositor se hicieron sentir en Tarija, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre (Chuquisaca), Trinidad (Beni) y La Paz. En La Paz otro grupo contrario, afín al gobierno, impidió que concluya la movilización y, en contraste, pidió que Camacho reciba una sentencia de 30 años. La policía tuvo que interponerse entre los dos grupos para evitar enfrentamientos.

La convocatoria más numerosa fue la de Santa Cruz, provincia de la que es gobernador Camacho y bastión de la oposición al gobierno, donde miles de familias llegaron con sus banderas blancas y de la provincia.

Alex Severiche, de 47 años, iba con su hijo en hombros y expresó a The Associated Press que el proceso contra el político de oposición es injusto. Recalcó que solamente las autoridades de Santa Cruz están procesadas, pero los que fueron parte del gobierno no tienen expedientes abiertos en la justicia.

Karine Flores, de 49 años, mencionó que siente incertidumbre e impotencia. “Todos podemos irnos presos porque no estamos de acuerdo con el gobierno”.

En tanto que el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, expresó que hay más de “183 presos políticos”. Proclamó que “la democracia y liberar a todos los presos políticos es tarea de todos los bolivianos” y añadió que “todos tenemos que estar firmes y comprometidos”.

Las movilizaciones también reivindicaron la defensa de la democracia y cuestionaron a la justicia después que Camacho fuera detenido el 28 de diciembre. Dos días después de su detención, un juez lo envió a la cárcel con cuatro meses de prisión preventiva ante el riesgo de fuga. La captura de Camacho desató fuertes protestas en los primeros días, con quemas de más de 20 instituciones, entre ellas, la Fiscalía.

Camacho, de 43 años, se declaró perseguido político. Como lider opositor, tomó protagonismo en la crisis política social de 2019 que sobrevino a las fallidas elecciones en las que el entonces presidente Evo Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo. Los comicios quedaron anulados por denuncias de fraude y poco después Morales renunció y asumió la presidenta interina Jeanine Áñez. El conflicto dejó 37 fallecidos.

Por las movilizaciones de entonces se relaciona a Camacho con los cargos de presunto terrorismo.

Además de las marchas del martes, los bloqueos en carreteras continuaban en siete puntos de la provincia, que es el motor económico de Bolivia. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, consideró que, tras los bloqueos, existe “especulación y agio de precios” en los alimentos.

“Es especulativo, pero en la media que garantiza carne para La Paz para el Beni se ha ido moderando. Ha habido un intento de especulación”, señaló el ministro en una conferencia de prensa con corresponsales internacionales.

En un mercado del popular barrio de La Paz, se veía a pocos compradores en tanto que las comerciantes intentaban vender la carne que había llegado de Santa Cruz por una vía alterna, dijo Mariana Quisbert, una vendedora de carne.

El precio se mantenía con un incremento de 8% en la carne de res y en la de pollo de un 29%, según las comerciantes.

“Está tardando la carne, el transporte está dando vueltas para evitar los bloqueos, pero está llegando. Ahora el problema es que la gente no está comprando o está comprando poquito”, mencionó, pidiendo que se solucione el conflicto.

El ministro Montenegro explicó que Santa Cruz aprovisiona entre el 55 y 60% de alimentos intermedios a otras regiones; mientras que en legumbres y hortalizas es el 18 a 20 %.