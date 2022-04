Las Malvinas son argentinas, afirma el presidente Fernández

BUENOS AIRES (AP) — “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”. 40 años después del inicio de la guerra que enfrentó a Argentina con Reino Unido, el presidente argentino, Alberto Fernández, repitió el sábado las palabras de otros mandatarios de la nación al homenajear a los soldados caídos en la batalla, a la vez que solicitó al país europeo retirar su presencia militar en las islas.

Fernández pidió a Reino Unido “que abandone la injustificada y desmedida presencia militar en esas islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y de cooperación internacional”, afirmó el mandatario en un acto en el museo Malvinas de Buenos Aires.

Las “Malvinas argentinas también son latinoamericanas”, afirmó. Fernández estuvo acompañado en el acto de otros exmandatarios de la región, como el de Bolivia Evo Morales, de Paraguay Fernando Lugo y de Uruguay Pepe Mujica.

En un acto solemne donde se otorgaron medallas a 15 excombatientes, se recordó la historia de ese archipiélago del Atlántico Sur, conocido como Islas Malvinas en Argentina y Falklands en Gran Bretaña. Hubo homenajes musicales y artísticos y se izó la bandera en seis ciudades argentinas de manera simultánea.

Bajo el paraguas de “Malvinas nos une”, el gobierno declaró 2022 como el año de “homenaje a los caídos”, a la vez que reafirmó que continuaría con la política de identificación de parte de los soldados fallecidos que se encuentran en el cementerio Darwin de la isla. El acto conmemorativo se sumó a decenas de actos similares que se realizaron en todo el país en los últimos días, como uno de velas encendidas en tumbas, en forma de cruz, para recordar a los caídos en el conflicto.

Mientras, decenas de personas y varias organizaciones sociales marcharon por el centro de Buenos Aires hasta la embajada de Reino Unido, que aparecía vallada por la mañana. Los manifestantes quemaron banderas del país europeo frente a su embajada como acto de protesta.

Con “16, 17, 18 años fueron a pelear a Malvinas en un contexto totalmente sin recursos, sin nada, contra los ingleses, una potencia mundial. Me parece que son parte de nuestra historia y nuestra identidad”, declaró a The Associated Press Agustina Scaronne, del Movimiento Barrios de Pie, uno de los que participó en la marcha.

En la tarde había más actos previstos, como uno en el Congreso que encabezará la vicepresidenta Cristina Fernández y una vigilia especial en el monumento a los caídos en el conflicto en Ushuaia, en el extremo sur del país, al que pertenece técnicamente el territorio de las Islas Malvinas según la visión argentina.

En Río Grande, al noreste de la isla de Tierra del Fuego, re efectuó un masivo acto de vigilia en la madrugada del viernes al sábado.

La guerra de las Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 y terminó 74 días después, con un saldo de 649 soldados argentinos muertos, de los cuales casi la mitad perecieron en el hundimiento del crucero General Belgrano. Un total de 255 británicos fallecieron en el conflicto.