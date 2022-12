Karen Bass asume el puesto de alcaldesa de Los Ángeles

LOS ÁNGELES (AP) — Karen Ruth Bass, una exasistente médica que rompió los paradigmas con su ascenso político en la legislatura de California y posteriormente hacia un puesto de relevancia en el Congreso, fue juramentada el domingo como alcaldesa de Los Ángeles.

Bass, una demócrata progresista, se convirtió en la primera mujer y en la segunda persona de raza negra en asumir las riendas del gobierno de la ciudad. Iniciará formalmente sus funciones el lunes, en medio de diversas crisis en la segunda urbe más poblada del país.

Fue juramentada de manera ceremonial por la vicepresidenta Kamala Harris, una vieja amiga y exprocuradora de California. La juramentación formal estuvo a cargo del secretario municipal y se llevó a cabo en privado.

Bass, de 69 años, tiene el encargo de reducir los crecientes índices delictivos, restaurar la confianza en un Ayuntamiento sacudido por escándalos de racismo y corrupción, y abordar el problema de las más de 40.000 personas que viven en campamentos llenos de basura o casas rodantes oxidadas que se han extendido a prácticamente todos los vecindarios de la ciudad.

Manteniendo un tono de unidad, Bass dijo que las diversas ramas del gobierno deben unirse para confrontar el problema de los indigentes.

Para avanzar en una nueva dirección, “debemos tener una sola estrategia que una al gobierno, al sector privado y a otros interesados", comentó Bass, quien habló en un teatro del centro de Los Ángeles, cerca del Ayuntamiento.

Indicó que, si las personas unen sus brazos en lugar de hacer señalamientos, se salvarán vidas. Dijo que esa es “mi misión” en el puesto de alcaldesa.

Exhortó también a la población a involucrarse en el gobierno de la ciudad, haciendo eco del discurso inaugural del presidente John F. Kennedy, en el que dijo: “No se pregunten qué es lo que el país puede hacer por ustedes, pregúntense qué pueden hacer por su país”.

“Hago un llamado a la gente de nuestra ciudad a que no sólo sueñe con el Los Ángeles que queremos, sino que participen en hacer ese sueño realidad”, puntualizó Bass.

Bass —quien estaba en la pequeña lista del presidente electo Joe Biden para elegir a un vicepresidente— se aseguró el cargo el mes pasado después de sobreponerse a más de 100 millones de dólares en gastos por parte de su rival Rick Caruso, un desarrollador inmobiliario multimillonario que era republicano y se convirtió en demócrata e hizo campaña como centrista con la promesa de dar prioridad a la seguridad pública.

Caruso habría significado un vuelco hacia la derecha en la urbe de mayoría demócrata. Bass persuadió a los votantes al argumentar que construiría coaliciones para ayudar a sanar una problemática ciudad de casi 4 millones de habitantes.

“Construiremos un nuevo Los Ángeles”, prometió Bass en un mitin la noche de las elecciones.

En una presentación sorpresiva, Stevie Wonder interpretó “Living for the City”, generando el entusiasmo del público, que se puso a bailar. El y Bass se abrazaron.