Jubilarse joven podría afectar las funciones del cerebro, revela estudio

Plamen Nikolov, Binghamton University, State University of New York

(THE CONVERSATION) Las personas que se jubilan anticipadamente sufren un deterioro cognitivo acelerado e incluso pueden experimentar una aparición temprana de demencia, según un que realicé con mi alumno de doctorado Alan Adelman.

Para establecer ese hallazgo, examinamos los efectos de un programa de pensiones rurales que China introdujo en 2009 que proporcionaba a las personas que participaban un ingreso estable si dejaban de trabajar después de la edad oficial de jubilación de 60 años. Encontramos que las personas que participaron en el programa y se jubilaron en uno o dos años experimentaron un deterioro cognitivo equivalente a una caída en la inteligencia general del 1,7% en relación con la población general. Esta caída equivale a aproximadamente tres puntos de coeficiente intelectual y podría dificultar que alguien se adhiera a un horario de medicación o realice una planificación financiera.

El mayor efecto negativo se produjo en lo que se llama “recuerdo retardado”, que mide la capacidad de una persona para recordar algo mencionado varios minutos antes. Investigación neurológica vincula los problemas en esta área con la aparición temprana de la demencia.

Ventajas y desventajas

El deterioro cognitivo se refiere a cuando una persona tiene problemas para recordar, aprender cosas nuevas, concentrarse o tomar decisiones que afectan su vida diaria. Aunque un cierto deterioro cognitivo parece ser un subproducto inevitable del envejecimiento, un deterioro más rápido puede tener profundas consecuencias adversas en la vida.

Una mejor comprensión de las causas de esto tiene poderosas consecuencias financieras. Las habilidades cognitivas, los procesos mentales de recopilar y procesar información para resolver problemas, adaptarse a situaciones y aprender de las experiencias, son cruciales para la toma de decisiones. Influyen en la capacidad de un individuo para procesar información y están relacionados con mayores ingresos y una mejor calidad de vida.

Jubilarse anticipadamente y trabajar menos o nada puede generar grandes beneficios, como reducción del estrés, mejores dietas y más sueño. Pero como descubrimos, también tiene efectos adversos no deseados, como menor actividad social y menos tiempo dedicado a desafiar la mente, que superaron con creces los aspectos positivos.

Si bien los esquemas de jubilación en el mundo generalmente se introducen para garantizar el bienestar de los adultos mayores, nuestra investigación sugiere que deben diseñarse cuidadosamente para evitar consecuencias adversas significativas e involuntarias. Cuando las personas consideran su jubilación, deben sopesar los beneficios con las desventajas significativas de una falta repentina de actividad mental. Una buena manera de mejorar estos efectos es mantenerse involucrado en actividades sociales y continuar usando su cerebro de la misma manera que lo hacía cuando trabajaba.

En definitiva, te mostramos que si descansas, te oxidas.

Diferencias culturales

Debido a que estamos usando datos y un programa en China, los mecanismos de cómo la jubilación induce el deterioro cognitivo podrían ser específicos del contexto y no necesariamente se aplican a personas en otros países. Por ejemplo, las diferencias culturales u otras políticas que pueden brindar apoyo a las personas mayores logran amortiguar algunos de los efectos negativos que vemos en las zonas rurales de China, debido al aumento del aislamiento social y la reducción de las actividades mentales.

Por lo tanto, no podemos decir definitivamente que los hallazgos se extrapolen a otros países. Buscamos datos de los programas de jubilación de otros países, como el de la India, para ver si los efectos son similares o en qué se diferencian.

Nuestra investigación

Un gran enfoque del laboratorio de investigación económica que dirijo es comprender mejor las causas y consecuencias de los cambios en lo que los economistas llaman “capital humano”, especialmente las habilidades cognitivas, en el contexto de los países en desarrollo.

La misión de nuestro laboratorio es generar investigación para informar las políticas económicas y empoderar a las personas en países de bajos ingresos para que salgan de la pobreza. Una de las principales formas en que lo hacemos es mediante el uso de ensayos controlados aleatorios para medir el impacto de una intervención en particular, como la jubilación anticipada o el acceso a microcréditos, en los resultados educativos, la productividad y las decisiones de salud.

