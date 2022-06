Jefe de la policía escolar en Uvalde dice estar cooperando

El jefe de la policía del distrito escolar que se desempeñó como líder en el sitio durante la masacre de la semana pasada en Uvalde, Texas, aseguró el miércoles que está hablando a diario con los investigadores, contradiciendo las afirmaciones de la policía estatal de que él ha dejado de cooperar.

En una entrevista breve, el jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, dijo a CNN que habla regularmente con los investigadores del Departamento de Seguridad Pública de Texas. “He estado hablando por teléfono con ellos todos los días”, sostuvo Arredondo.

Diecinueve niños y dos maestras murieron en el ataque en la escuela primaria Robb, el tiroteo escolar más letal en casi una década. El distrito anunció el miércoles que los estudiantes y el personal no regresarían a ese campus, aunque aún se estaban finalizando los planes sobre dónde asistirían los estudiantes cuando se reanuden las clases en el otoño.

Funcionarios estatales han admitido que 19 policías bajo el mando de Arredondo esperaron afuera del salón de clases donde Salvador Ramos, de 18 años, abrió fuego, a pesar de las súplicas repetidas de los niños que llamaron al número de urgencias 911 para pedir ayuda.

El director de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Travis Considine, dijo el martes que Arredondo no había respondido a las solicitudes de esa unidad durante dos días, mientras que otros agentes de los departamentos de policía de la ciudad y de la policía escolar de Uvalde continúan presentándose para brindar declaraciones.

Arredondo no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press.

La información confusa y, a veces, contradictoria en la semana que ha pasado desde la matanza continuó el martes, con la revelación de que una maestra no dejó abierta la puerta exterior que usó el atacante para entrar, como dijo la policía anteriormente.

Ahora han determinado que la maestra, que no ha sido identificada, utilizó una piedra para mantener abierta la puerta por un momento, pero que luego la quitó y cerró la puerta cuando se dio cuenta de que había un hombre armado en el lugar, declaró Considine. Sin embargo, añadió, la puerta no se cerró pese a que fue diseñada para bloquearse cuando se cerrara.